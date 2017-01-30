Российские ученые разработали лекарство от наркозависимости

Препарат является аналогом морфина

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Российские ученые разработали препарат, который способен блокировать удовольствие от наркотических средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Известия».

По словам специалистов, данный препарат поможет при борьбе с зависимостью от героина, морфина и дезоморфина.

Сообщается, что разработанная молекула может стать основой первого отечественного лекарства от наркотической зависимости.

Отмечается, что новый препарат является ненаркотическим аналогом морфина. После того, как он попадает в кровь, тело человека приступает к выработке антител, которые препятствуют проникновению наркотика в мозг.

Таким образом, люди не будут получать удовольствия от принятого наркотика, из-за чего они потеряют интерес к их употреблению. Однако на полное излечение человеку может потребоваться до двух лет.