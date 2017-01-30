Ученые пообещали сделать людей бессмертными

Однако не всем это нужно

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Ученые уверены, что в скором времени бессмертие будет доступно человечеству, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Перуанский профессор Сантос Брузо на международном геронтологическом симпозиуме в Каире выступил с предположением, что жизнь человеческого организма можно будет поддерживать сколько угодно долго. Этому будут способствовать достижения в области медицины и биологии. Но, несмотря на то, что проблема решится на научном уровне, духовной смерти избежать не удастся .

«Люди морально устают жить, бесконечное продление существования человека — есть самое изощренное насилие над личностью», — заявил Брузо.