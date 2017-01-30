Автоледи, которая не справилась с управлением на заснеженной дороге около поселка Угловое в воскресенье, 29 января и спровоцировала ДТП, получила травму позвоночника, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Напомним, около 09:45 на трассе в районе дома по улице Пшеницына, 87 столкнулись автомобили Тойота Калдина и Хонда Лайф. За рулем Тойоты была 33-летняя женщина. Из-за столкновения она теперь находится на амбулаторном лечении с дисторсией шейного отдела позвоночника.
Автоледи получила травму позвоночника в ДТП под Владивостоком
Подробности воскресного ДТПВладивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
12:33, 30 января 2017 Уроженец Узбекистана пытался дать взятку чиновнику с Камчатки
Возбуждено уголовное дело
12:22, 30 января 2017 Приморца спасли из горящей квартиры
8 человек и 2 единицы техники тушили стены и потолок квартиры, а также крышу дома
11:59, 30 января 2017 В Приморье сгорел гараж
Обстоятельства случившегося выясняются
11:51, 30 января 2017 Приморцы предстанут перед судом за разбойное нападение на пенсионерку и ограбление ветерана ВОВ
Расследование окончено
11:48, 30 января 2017 При пожаре в Хабаровском крае погибло двое мужчин
Обстоятельства случившегося выясняются
11:07, 30 января 2017 Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом
Водитель находился в алкогольном опьянении и без прав
10:40, 30 января 2017 20-летний Приморец ограбил магазин
Подозреваемый задержан