Автоледи получила травму позвоночника в ДТП под Владивостоком

Подробности воскресного ДТП

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Автоледи, которая не справилась с управлением на заснеженной дороге около поселка Угловое в воскресенье, 29 января и спровоцировала ДТП, получила травму позвоночника, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Напомним, около 09:45 на трассе в районе дома по улице Пшеницына, 87 столкнулись автомобили Тойота Калдина и Хонда Лайф. За рулем Тойоты была 33-летняя женщина. Из-за столкновения она теперь находится на амбулаторном лечении с дисторсией шейного отдела позвоночника.