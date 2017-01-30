Автоледи получила травму позвоночника в ДТП под Владивостоком

Самые актуальные события на VladNews за 30 января 18:33, 30 января Самые актуальные события на VladNews за 30 января
Банк 17:46, 30 января Банк "Приморье": Делать заявления о версиях произошедшего преждевременно
Опасная игра захватывает Приморье: дети бросаются под колеса 16:41, 30 января Опасная игра захватывает Приморье: дети бросаются под колеса
Новостная лента
Январь, 30 понедельник
21:33
​Эксперты: Появление петиции об отставке Миклушевского – закономерно Эксклюзив
21:33
Во Владивостоке произошла разборка в стиле 90-х с участием сотрудника администрации края Фото и Видео
21:33
Кто будет управлять Приморьем? Эксклюзив
21:30
Мединский о столетии революции
20:12
​Экономист: ЦБ посылает нам сигналы о покупке долларов
19:46
Создан гибрид человека и свиньи
19:16
Шойгу стал братом Путина
18:45
​Под реактором «Фукусимы» захоронены ядерные отходы
18:33
Самые актуальные события на VladNews за 30 января
18:01
Совет ветеранов Владивостока отпразднует 30-летний юбилей
17:46
Банк "Приморье": Делать заявления о версиях произошедшего преждевременно
17:42
Приморского фермера заставят платить за кучу навоза
17:36
Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: последние новости
17:29
В Приморье на свиноферме обнаружили действительно свинскую жизнь животных
17:26
Топ-10 животных, способных создать цивилизацию
17:18
Как приморцы встречают наступление Китайского Нового года? Видео
17:10
Хоккей по-владивостокски Фото
17:04
Дачникам Владивостока рассказывают о том, как правильно выращивать те или иные культуры Фото
16:53
Приморцы против платных парковок в центре города
16:42
Кофе способно излечить от некоторых болезней, - ученые
16:41
Опасная игра захватывает Приморье: дети бросаются под колеса
16:29
Завтра во Владивостоке будет солнечно и маловетрено
16:13
Тяжелоатлеты Приморья вновь почтили память тренера Павла Лаптёнка Видео
16:04
Во Владивостоке проходит проверка по загрязнению Золотого Рога
16:01
Что можно попробовать в ресторане приморского казино? Фото
15:53
Умирающий хищник вышел навстречу к людям в поисках помощи Фото
15:43
Vladivostok Boat Show по традиции пройдет во Владивостоке в мае Фото
15:42
Владивостокский автолюбитель сбил женщину - и скрылся с места ДТП Эксклюзив
15:34
Многодетные семьи Владивостока получают бесплатные земельные участки Фото
15:24
На что идут приморские рыболовы ради своего увлечения? Видео
15:20
В Приморье оштрафована ленивая фирма
15:17
Два человека с затонувшего в Тихом океане судна найдены живыми
15:09
Пьяный таксист устроил ДТП в Приморье
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Автоледи получила травму позвоночника в ДТП под Владивостоком

Подробности воскресного ДТП
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Автоледи, которая не справилась с управлением на заснеженной дороге около поселка Угловое в воскресенье, 29 января и спровоцировала ДТП, получила травму позвоночника, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Напомним, около 09:45 на трассе в районе дома по улице Пшеницына, 87 столкнулись автомобили Тойота Калдина и Хонда Лайф. За рулем Тойоты была 33-летняя женщина. Из-за столкновения она теперь находится на амбулаторном лечении с дисторсией шейного отдела позвоночника.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Уроженец Узбекистана пытался дать взятку чиновнику с Камчатки
12:33, 30 января 2017 Уроженец Узбекистана пытался дать взятку чиновнику с Камчатки

Возбуждено уголовное дело

Приморца спасли из горящей квартиры
12:22, 30 января 2017 Приморца спасли из горящей квартиры

8 человек и 2 единицы техники тушили стены и потолок квартиры, а также крышу дома

В Приморье сгорел гараж
11:59, 30 января 2017 В Приморье сгорел гараж

Обстоятельства случившегося выясняются

Приморцы предстанут перед судом за разбойное нападение на пенсионерку и ограбление ветерана ВОВ
11:51, 30 января 2017 Приморцы предстанут перед судом за разбойное нападение на пенсионерку и ограбление ветерана ВОВ

Расследование окончено

При пожаре в Хабаровском крае погибло двое мужчин
11:48, 30 января 2017 При пожаре в Хабаровском крае погибло двое мужчин

Обстоятельства случившегося выясняются

Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом
11:07, 30 января 2017 Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом

Водитель находился в алкогольном опьянении и без прав

20-летний Приморец ограбил магазин
10:40, 30 января 2017 20-летний Приморец ограбил магазин

Подозреваемый задержан