Рубль продолжает укреплять свои позиции

Где во Владивостоке выгодно купить валюту?

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.31 рубля, а евро- 64.34 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора.

Исходя из мониторинга экономической ситуации в России за январь, российская валюта продолжит укреплять свои позиции. 2017 год порадует увеличением курса рубля на 3,6%.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Сбербанке за 61.46 рубля, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 59.73 рубля за один доллар.

Европейскую валюту выгодно приобрести в Восточном банке за 64.50 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Уссури за 63.80 рубля за один евро