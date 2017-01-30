Фильм «Притяжение» собрал за первые три дня в прокате почти 270 млн рублей

Кинокартина бьет рекорды по кассовым сборам

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» бьет рекорды по кассовым сборам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Только за первые три дня показа картина собрала почти 270 миллионов рублей.

По прогнозу аналитиков, касса картины Бондарчука после выходных должна превысить сумму в 400 млн, а это означает, что стартовый результат «Притяжения» может стать пятым или шестым за всю историю для отечественных фильмов.

Отметим, что фильм «Притяжение» рассказывает о вторжении инопланетян. Критики назвали эту картину первой в России с таким сюжетом.