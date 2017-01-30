Приморец протаранил здание на угнанном автомобиле

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение местного жителя, который рассказал, что на улице Окатовой неизвестный тайно похитил его автомобиль Toyota Mark II.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и свидетелей. Установлено, что злоумышленник проник в квартиру потерпевшего через незапертую дверь и похитил ключи от автомобиля. Выйдя на придомовую территорию, он с помощью брелока сигнализации определил автомобиль хозяина квартиры и скрылся на нем в неизвестном направлении.

Во время движения по городу в вечернее время суток злоумышленник не справился с управлением, въехал в здание, расположенное на улице Интернациональной, повредил автомобиль и скрылся с места происшествия.

В результате оперативно - разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего ранее судимого жителя города Владивостока, подозреваемого в краже. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

По фактам кражи и неправомерного завладения транспортным средством возбуждены уголовные дела.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.