Тяжелоатлеты Приморья вновь почтили память тренера Павла Лаптёнка

Памятный турнир

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Юные тяжелоатлеты Приморья начали сезон турниром памяти тренера Павла Лаптёнка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. На двухдневные соревнования съехались около ста лучших силачей со всего края. Самым юным спортсменам - 10 лет, но даже они удивляют зрителей своими результатами!