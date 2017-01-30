Морское ледовое велоралли состоится в бухте Новик 19 февраля

Принять участие в акции можно не только на велосипеде

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

19 февраля на замершей акватории бухты Новик острова Русский состоится ледовое велоралли «Тур острова Папенберг - 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Гонка пройдет при поддержке администрации Владивостока и «Спортивного клуба острова Русский».«Тур острова Папенберг» - это зимняя гонка на велосипедах по морскому льду в формате ралли с общего старта. Участникам предстоит в акватории бухты пройти по маршруту м. Мелководный - остров Папенберг - остров Елена (м. Крутой) – мыс Полонского - м. Мелководный. Протяженность дистанции для взрослых спортсменов составит 20 километров, для детских групп - восемь (до острова Папенберг и обратно).

Старт ралли будет дан на территории «Спортивного клуба острова Русский» в поселке Мелководный, там же участники будут финишировать. По словам организаторов, принять участие в акции можно не только на велосипеде - преодолеть маршрут предлагается бегом, на коньках или лыжах.

Все участники, преодолевшие дистанцию, станут обладателями памятных сувениров, а призеры в отдельных номинациях и абсолютном зачете - грамот, медалей и призов от партнеров соревнований.

Для участия в велоралли требуется регистрация на сайте http://orgeo.ru/event/3429