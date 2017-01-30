Владивостокцы на выходных вовсю нарушали ПДД

В 78 случаях это привело к авариям

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Жители и гости Владивостока на минувших выходных вовсю нарушали ПДД: зарегистрировано 506 нарушений, из них 78 вызвали ДТП (50 - с материальным ущербом), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 10 столкновений ТС составили европротоколы. В 4 авариях пострадали 4 человека.

Инспекторы ДПС составили протоколы по 24 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 29 случаям пьяной езды, 8 выездам на встречку, 39 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, 26 случаям тонировки. Правила парковки нарушили 12 автолюбителей. Сотрудники ДПС остановили 11 автомобилей нарушителей скоростного режима.

На СВЗТ поставлено 8 авто.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 44 пешеходов, 2 водителей автобусов и 25 таксистов. По статье 20.25 КоАП РФ составлено 9 протоколов.