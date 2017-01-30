Приморцы предстанут перед судом за разбойное нападение на пенсионерку и ограбление ветерана ВОВ

Расследование окончено

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

36-летний и 23-летняя жители Артема обвиняются в совершении незаконного проникновения в жилище с хищением имущества у 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, а также разбойного нападения с проникновением в жилище, совершенного в отношении 75-летней пенсионерки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В отдел полиции обратилась жительница Артема, которая сообщила, что неизвестные ночью проникли в ее дом и, причинив телесные повреждения, похитили денежные средства и продукты питания.

В ходе розыска сотрудники полиции по «горячим следам» задержали двоих жителей Артема, которые дали признательные показания. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что мужчина, разбив оконное стекло, проник в частный дом, после чего открыл дверь соучастнице. Проснувшись от постороннего шума, хозяйка вышла из спальни. Злоумышленник нанес ей телесные повреждения, связал и потребовал передать имеющиеся в доме денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, пенсионерка отдала всю имевшуюся наличность. Похитив деньги, продукты питания, бытовую химию и электроинструменты, налетчики скрылись.

Освободившись, потерпевшая позвонила в полицию и скорую помощь.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемых изъяты похищенные вещи, а также медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Также злоумышленники в ночное время проникли через окно в дом 93-летнего фронтовика, похитив личные вещи и награду. В ходе проверки показаний подозреваемые привели оперативников к дому, из которого совершили хищение.

Ранее фигурант уголовного дела привлекался к уголовной ответственности за квартирную кражу. Из мест лишения свободы освободился в мае 2016 года.

Подозреваемые находятся под стражей.

В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.