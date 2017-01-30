Уроженец Узбекистана пытался дать взятку чиновнику с Камчатки

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России в отношении 28-летнего гражданина Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

По данным следствия, гражданин Республики Узбекистан, находясь в здании аэровокзала аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово), с целью предотвращения привлечения своей супруги к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, лично передал сотруднику Камчатского ЛО МВД России на транспорте взятку в виде денежных средств в сумме 20000 рублей за незаконное бездействие, заключающееся в не составлении протокола в связи с совершённым административным правонарушением.

Довести преступление до конца злоумышленник не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку должностное лицо отказалось принять денежные средства. Преступление выявлено сотрудниками Камчатского ЛО МВД России на транспорте.

В настоящее время по уголовному делу осуществляется сбор доказательственной базы.