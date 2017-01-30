«Адмирал» обыграл «Слован» из Братиславы

Хоккеисты Владивостока победой завершили игры в январе

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

На этой неделе состоятся выездные матчи "Адмирала" в Новокузнецке, Новосибирске и Омске. 31 января «Адмирал» сразится с «Кузней», сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу клуба.

Последний поединок январской "регулярки" во Владивостоке с «орлами Словакии» ознаменовался грандиозным аншлагом: все билеты смели за два дня до игры, поэтому дополнительно пришлось устанавливать десятки приставных стульев, чтобы хоть как-то угодить многочисленным болельщикам,

Матч для приморцев началась с испытания игры в меньшинстве – выстояли. А продолжилась встреча хорошим шансом уже для «моряков», две минуты розыгрыша 5 наших хоккеистов против 3 соперников, но увы, не забили. Зато позднее они отметились дублем в равных составах, огорчив голкипера словаков с интервалом в 26 секунд. Сначала Андрей Сигарев, последний раз отличавшийся 12 ноября в матче с Ригой, порадовал роскошным кистевым ударом от правого круга вбрасывания – 1:0. Следом на добивании после щелчка Гавриленко вовремя успел Саюстов – 2:0. Гости ответили заброшенной шайбой в самом начале второго периода – 2:1.

За 1.11 минуты до сирены «Слован» снял вратаря и штурмовал вшестером. Но «моряки» не дрогнули! Столь важная победа для набора очков перед играми на выезде.