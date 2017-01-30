Приморца спасли из горящей квартиры

8 человек и 2 единицы техники тушили стены и потолок квартиры, а также крышу дома

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

В 10:57 на пульт пожарно-спасательной службы города Дальнереченска поступила информация о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Росии по Приморскому краю. Очевидец происшествия сообщил, что из окна квартиры, расположенной на улице Краснофлотская идёт дым, с выбросом пламени на крышу.

Прибыв на место происшествия спустя 5 минут, огнеборцы приступили к тушению. Горели стены, потолок в квартире, а также крыша дома. В связи с сильным задымлением внутри помещения пожарные задействовали звено газодымозащитной службы.

Через 15 минут после поступления вызова пожар был локализован, а спустя еще 17 минут – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Из горящей квартиры брандмейстеры спасли одного человека. В результате происшествия никто не пострадал.

По сигналу тревоги на место пожара прибыли 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины возгорания выясняются.