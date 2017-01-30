Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом

Водитель находился в алкогольном опьянении и без прав

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Виновник смертельного ДТП во Владивостоке, в результате которого погиб знакомый обвиняемого, предстанет перед судом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Восемнадцатилетний молодой человек обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, трагедия произошла рано утром 23.10.2016 г. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, фигурант сел за руль автомобиля Subaru Legacy, принадлежащий его приятелю.

Двигаясь в районе улицы Шошина, 25 «а» в г. Владивостоке со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением, он не справился с управлением и допустил занос автомобиля, съехав с проезжей части. В результате этого машина совершила столкновение с металлическим забором.

От столкновения 18-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения, в результате чего скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.