Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом 11:07, 30 января Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом
По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело 10:11, 30 января По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело
Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака 09:57, 30 января Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака
Новостная лента
Январь, 30 понедельник
11:54
Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака
11:54
Дмитрий Медведев задолжал государству миллион рублей Эксклюзив
11:54
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
11:51
Приморцы предстанут перед судом за разбойное нападение на пенсионерку и ограбление ветерана ВОВ
11:48
При пожаре в Хабаровском крае погибло двое мужчин
11:45
Что работодатель должен профсоюзу
11:37
Часы Судного дня приблизились на полминуты к глобальной катастрофе из-за Трампа
11:25
Во Владивостоке стартовал приём заявок на фольклорный фестиваль-конкурс «Кудесы»
11:18
«Адмирал» обыграл «Слован» из Братиславы
11:14
После инаугурации Трампа взлетел интерес к антиутопии Оруэлла
11:07
Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом
11:03
Какие новые проекты подготовил театр Тан для жителей Приморья Видео
10:52
Группа «LUMEN» весной приедет во Владивосток с концертом Фото
10:51
Долг «Примтепла» перед поставщиками теплоэнергии продолжает расти
10:40
20-летний Приморец ограбил магазин
10:32
Владивостокский порт приобрел оборудование на 120 миллионов
10:29
Жертвам миграционного указа Трампа предоставят бесплатное жилье
10:22
Во Владивостоке продолжают искать незаконные парковки
10:11
По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело
10:00
Маленькую девочку вертолетом экстренно доставили в Южно-Сахалинск
09:56
Рианна вслед за Мадонной оскорбила Трампа
09:52
Родственников теперь можно бить безнаказанно?
09:44
Во Владивостоке задержали водителя с синтетическими наркотиками
09:39
Деревянная сторожка сгорела в Приморье
09:28
В Приморье произошло 13 пожаров
09:22
В Приморье отходами посчитали 177 ящиков краба
09:17
Тигрицу с тигренком заметили недалеко населенного пункта в Приморье Видео
09:09
Гороскоп на 30 января
09:06
В аэропорту Владивостока задерживается рейс
08:45
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 30 января Адреса
08:17
Холодная погода ожидается в Приморье в понедельник, 30 января
07:24
Еда ускоряет выздоровление, - ученые
05:59
В феврале на Землю упадет гигантский астероид, - NASA Видео
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Культура

Группа «LUMEN» весной приедет во Владивосток с концертом

Презентация нового альбома «Хроника бешеных дней» + все хиты!
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Эти уфимские парни не нуждаются в представлении – вот уже 19 лет они будоражат умы и сердца передовой российской молодежи своими остросоциальными текстами и пронзительным звучанием!

Весной 2017-го «LUMEN» вновь посетит Владивосток в рамках тура в поддержку нового студийного альбома «Хроника бешеных дней», возглавившего общий чарт альбомов в iTunes в России сразу после релиза!

Фронтмен «Lumen» Тэм Булатов: «Самое подходящее к альбому слово - мощный. Он вдохновлён рок-н-роллом. По содержанию красной линией продолжается антивоенная тема. Сам стиль сложения новых текстов был отчасти вдохновлён творчеством группы Nirvana - много повторов одной строки или слова, больше образов, чем историй и линейных размышлений, хотя без этого, конечно, тоже не обошлось. «Хроника бешеных дней» очень риффовый альбом, в нем много «тяжёлых» песен. Всё вместе - это гремучая смесь. Надеюсь, что результат понравится нашим слушателям также сильно, как нам самим».

Начало в 20:00

Стоимость билетов от 1200 рублей

Справки по тел.: 2-96-99-88

comments powered by Disqus
Похожие новости
16 тысяч приморцев и гостей региона увидели шедевры Третьяковской галереи
23:12, 28 января 2017 16 тысяч приморцев и гостей региона увидели шедевры Третьяковской галереи

Приморская экспозиция стала своеобразным открытием для западных ценителей искусства

Русская и восточная культура сошлись на сцене Приморской филармонии
19:11, 28 января 2017 Русская и восточная культура сошлись на сцене Приморской филармонии

​Музыка и поэзия Востока так же любима приморцами, как и русские романсы

​Владивостокцев ждет настоящий праздник романтической саксофонной музыки
14:13, 28 января 2017 ​Владивостокцев ждет настоящий праздник романтической саксофонной музыки

Россию охватила «Музыка любви»

Афиша культурных событий Приморья с 28 января по 3 февраля
12:28, 28 января 2017 Афиша культурных событий Приморья с 28 января по 3 февраля

Что интересного ждет жителей и гостей края в ближайшие дни

Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
10:42, 28 января 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша выходного дня

В библиотеках Владивостока продолжаются уроки мужества и часы патриотизма
08:33, 28 января 2017 В библиотеках Владивостока продолжаются уроки мужества и часы патриотизма

Очередной урок был посвящен Дню снятия блокады Ленинграда

Во Владивостоке сегодня почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда
16:13, 27 января 2017 Во Владивостоке сегодня почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда

С каждым днём свидетелей тех событий становится все меньше