Группа «LUMEN» весной приедет во Владивосток с концертом

Презентация нового альбома «Хроника бешеных дней» + все хиты!

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Эти уфимские парни не нуждаются в представлении – вот уже 19 лет они будоражат умы и сердца передовой российской молодежи своими остросоциальными текстами и пронзительным звучанием!

Весной 2017-го «LUMEN» вновь посетит Владивосток в рамках тура в поддержку нового студийного альбома «Хроника бешеных дней», возглавившего общий чарт альбомов в iTunes в России сразу после релиза!

Фронтмен «Lumen» Тэм Булатов: «Самое подходящее к альбому слово - мощный. Он вдохновлён рок-н-роллом. По содержанию красной линией продолжается антивоенная тема. Сам стиль сложения новых текстов был отчасти вдохновлён творчеством группы Nirvana - много повторов одной строки или слова, больше образов, чем историй и линейных размышлений, хотя без этого, конечно, тоже не обошлось. «Хроника бешеных дней» очень риффовый альбом, в нем много «тяжёлых» песен. Всё вместе - это гремучая смесь. Надеюсь, что результат понравится нашим слушателям также сильно, как нам самим».

Начало в 20:00

Стоимость билетов от 1200 рублей

Справки по тел.: 2-96-99-88