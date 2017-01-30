В Приморье сгорел гараж

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную службу города Уссурийск поступило сообщение о возгорании металлического гаража, расположенного на улице Стаханова, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Оперативно к указанному месту прибыли пожарные бригады и приступили к тушению. Проведя разведку в помещении, огнеборцы установили очаг возгорания. Горели домашние вещи и сено.

Спустя 7 минут после поступления вызова пожар был локализован, а еще через 33 минуты – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. При тушении пожара были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время причины устанавливаются выясняются специалистами.