Стало точно известно, насколько бензин доступен россиянам

Сравнение соотношения цен с зарплатами в России и в мире

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Портал Griffon, сравнил объём топлива, которое можно купить на среднюю зарплату в разных государствах, сообщает РИА VladNews. Так, удалось выяснить, к примеру, что средний американец на зарплату может купить почти в пять раз больше бензина, чем россиянин.

Цены на бензин

Динамика цен на бензин и нефть Brent по годам в долларах США. Цены указаны за литр, источники - Всемирный банк, GlopalPetrolPrices. Подразумевается бензин А-95

В США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Китае бензин дешевел или дорожал вслед за нефтью, за исключением ситуации 2010 года. Тогда среднегодовая цена нефти Brent снизилась по сравнению с 2008 годом, но бензин в этих странах подорожал. В России топливо (если измерять цену в долларах, а не в рублях) всегда следует в «фарватере» нефти. Аналогичная ситуация наблюдается и в нефтедобывающей Нигерии.

В Саудовской Аравии цена на бензин долгое время оставалась на одном и том же уровне благодаря субсидиям из государственного бюджета страны. Однако в конце 2015 года правительство повысило цены сразу на 40% на фоне рекордного дефицита бюджета (15% от ВВП). Выросла стоимость бензина и в другой нефтедобывающей арабской стране - Кувейте.

Тем не менее, пока цены на бензин в Саудовской Аравии и Кувейте ниже, чем стоимость литра нефти Brent (эталонная марка нефти, которую добывают в Северном море). Нигерия, где с 2008 по 2014 годы ситуация обстояла так же, от этой практики уже отошла: сейчас литр бензина в стране стоит 46 центов, а литр Brent оценивается в 35 центов.

Доступность топлива

Сколько литров бензина в месяц можно купить на среднюю зарплату в разных странах мира. Источники: GlobalPetrolPrices (23 января), Международная организация труда (июль 2016). Зарплата ежемесячная, пересчитанная по ППС, цена на бензин текущая

Среди рассмотренных 20 стран из различных регионов планеты самый доступный бензин - в США. На среднюю месячную зарплату американец может купить 4 798 литров топлива. На втором месте с 3 888 литрами расположился Катар: при высокой зарплате там очень маленькие цены на бензин (среди стран двадцатки - самые низкие).

Во Франции, Великобритании, Германии и Италии при высокой зарплате топливо стоит достаточно дорого. Россия расположилась в середине списка: на среднюю российскую зарплату можно купить 979 литров бензина. Это в пять раз меньше, чем в США, но в четыре раза больше, чем в Индии, где топливо оказалось наиболее недоступным (из рассмотренных стран). По отношению к государствам постсоветского пространства, вошедшим в исследование, в России бензин доступнее для покупателей.

Примечательно, что в Китае, где средняя заработная плата по стране примерно равна российской, бензин гораздо менее доступен. Среднестатистический китаец получает зарплату, которой хватит на покупку 616 литров топлива. А в Казахстане и Белоруссии, где зарплаты существенно ниже, чем в Китае, бензин намного дешевле, поэтому казахстанец может купить 770 литров топлива, а белорус — 666.

Кстати, самый дорогой бензин в мире - в Гонконге, Норвегии и Исландии, а самый дешёвый - в Венесуэле (там литр стоит всего цент), Саудовской Аравии и Туркменистане.