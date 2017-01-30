На что идут приморские рыболовы ради своего увлечения?

Очередного рыбака вместе с машиной отнесло в море на отколовшейся льдине

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Очередного рыбака вместе с машиной отнесло в море на отколовшейся льдине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. На этот раз спасатели вызволяли путешественника с акватории Шкотовского лимана Уссурийского залива. От берега его вместе с автомобилем отнесло на 300 метров. Такие случаи для Владивостока совсем не редкость. Графу «спасение рыбаков» уже можно ставить в ежедневное расписание работы спасателей. Чем может обернуться любимое зимнее увлечение?