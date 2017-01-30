Приморье возглавило рейтинг привлекательности для мигрантов из КНР

Тренды миграции в РФ; портрет мигранта нового тысячелетия

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Приморский край возглавил рейтинг привлекательности для мигрантов из КНР. На втором месте Амурская область, на третьем - Чечня. Однако китайцы стоят только на 10-м месте рейтинга миграции в РФ. Каковы же главные миграционные тенденции в России в новом тысячелетии? На этот вопрос ответили аналитики портала Griffon, сообщает РИА VladNews.

Сколько приезжает и уезжает

Количество приехавших в РФ и уехавших из РФ в 2000-2015 годы (тыс. чел.). Источник — Росстат, 2015 г.

Прибывающих в Россию мигрантов больше уезжающих из России. Наибольший миграционный прирост с начала первого президентского срока Путина был в 2011 году, когда число приехавших стало больше числа уехавших почти на 300 тыс. человек. 2003 год был отмечен самым низким миграционным приростом - всего 35 тыс. человек.



Количество уезжающих из России людей уменьшалось вплоть до 2009 года, а в 2012 году оно резко выросло с 36 тыс. до 122 тыс. человек. В 2014 году в СМИ даже появился ряд громких публикаций о «новой волне эмиграции». Издание «Коммерсантъ» тогда отметило, что резкое увеличение числа уехавших из РФ в статистике Росстата объясняется новой методикой подсчёта, в которой учитываются не только уехавшие из страны граждане РФ, но и мигранты, вернувшиеся на родину.

По официальным данным, число приезжающих в страну мигрантов начало расти в 2011 году и в 2015 достигло рекордной отметки в 598 тыс. человек.

Откуда приезжают

Динамика числа приезжих из топ-5 стран по количеству прибывающих в РФ мигрантов в 2000-2015 годы (тыс. чел.). Источник — Росстат, 2015 год.

Больше всего мигрантов приезжает в Россию из бывших советских республик. Миграционные потоки из большинства стран бывшего СССР сокращались в конце 1990-х - начале 2000-х годов, а с 2010 года начали последовательно расти. По числу приезжающих в Россию мигрантов лидируют Украина, Узбекистан и Казахстан. Мигрантов из Узбекистана домохозяйства нанимают в подавляющем большинстве российских регионов, а украинских и казахстанских граждан преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. Количество украинских мигрантов резко возросло в 2014 году - с 55 тыс. в 2013 до 126 тыс. человек.

На 10 месте «миграционного рейтинга» в 2015 году Китай. Поток китайских мигрантов значительно вырос в 2011 году - с 1380 в 2010 до 7603 человек. С тех пор количество приезжающих в РФ граждан КНР держится в среднем на уровне 8-9 тыс. человек в год. Большинство китайцев - 50 тыс. из 79 работавших на территории РФ на домохозяйства в 2014 году по данным Росстата - работает в Приморском крае и Амурской области. Примечательно, что третье место по числу нанятых на работу домохозяйствами китайцев занимает Чечня. Там в 2014 году по официальной статистике работало 12,3 тыс. мигрантов из КНР - порядка 15% всех работающих в РФ китайцев. Среди работников-мигрантов в Чечне по численности китайцы уступали только гражданам Узбекистана. Также любопытно, что все официально работающие на территории РФ мигранты из Турции (немногим более тысячи человек) в 2014 году работали в Чечне.

Еще одно интересное наблюдение о распределении работников-мигрантов по регионам РФ: по числу занятых в домохозяйствах граждан Кыргызстана второе место после Москвы занимает Сахалинская область, причем киргизы в 2014 году составляли более половины всех занятых на Сахалине мигрантов.

Где работают

По данным выборочного исследования Росстата, в 2014 году в РФ на домохозяйства работало 3 млн 739 тыс. мигрантов. Если сопоставить эту цифру с данными Росстата о численности населения на начало 2014 года, получается, что в среднем на 38 россиян приходилось по одному работающему мигранту.

В абсолютных значениях больше всего мигрантов нанимали домохозяйства в Москве (более 1 млн 200 тыс. человек), Московской области (354 тыс.) и Санкт-Петербурге (352 тыс.)

Если брать в расчет количество населения по регионам, получается, что больше всего мигрантов в Москве, Тюменской области, Санкт-Петербурге, ХМАО и Сахалинской области. Там приходится по одному работнику-мигранту на 9-16 местных жителей.

Кем работают

Количество мигрантов, нанятых домохозяйствами, по сферам занятости (тыс. чел.). Источник — Росстат, 2014 г.

Подавляющее большинство работавших в 2014 году на территории РФ мигрантов, нанятых домохозяйствами, было занято в сфере строительства - 2,5 млн из 3,7 млн человек. Также значительное число мигрантов - 466 тыс. человек - занималось сельским хозяйством, животноводством и рыболовством. Среди других сфер, где занято большое число иностранных рабочих, - оказание транспортных услуг, уход за больными и престарелыми членами семьи и работа в качестве няни или домашнего репетитора.

Предприниматели в 2014 году наняли 939 тыс. мигрантов, из которых треть работала в области оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. Также многие иностранные работники, нанятые предпринимателями, а не домохозяйствами, занимались строительством и операциями с недвижимостью. Больше всего мигрантов нанимали предприниматели из Москвы и Иркутской области. Почти половина - 167 тыс. из 387 тыс. - занятых в торговле и в области ремонта мигрантов работала в Москве. Для сравнения, в Санкт-Петербурге в этой сфере были заняты всего 13 тыс. иностранных работников.

Точной информации о том, кем и где работают приезжающие в РФ мигранты, нет. Картину, полученную на базе проведённого Росстатом в 2014 году выборочного исследования труда мигрантов, нельзя назвать полной. Например, исследование Росстата ничего не говорит о зарплатах работающих в РФ мигрантов. Кроме того, в статистике не учтены данные о нелегальной иммиграции, которых у Росстата просто нет. Но эти цифры позволяют составить по крайней мере общее представление о занятости иностранных работников на территории России.