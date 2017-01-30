Мединский о столетии революции

В планах на этот год множество проектов в жанре докудрамы

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде. О планах Российского военно-исторического общества на этот юбилейный год в интервью радио Sputnik рассказал председатель РВИО, министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает РИА VladNews.

"У нас очень большая программа. Я не смогу даже сотую часть плана озвучить. В том числе много мероприятий по линии Российского военно-исторического общества. Наиболее крупное из них – разработка и установка так называемого памятника примирению. Речь идет не только о примирении "красных" и "белых", но и более широком смысле – это памятник, символизирующий единство, целостность нашей истории, непрерывность России – и дореволюционной, и постреволюционной. Место для него выбрано замечательное – это Керчь. Последняя точка, откуда был "исход" белых офицеров, оттуда они уезжали в Турцию, в Африку, на Балканы. Сейчас туда придет Керченский мост, который практически и символически соединяет Россию и Крым. И мы очень внимательно подходим к этому проекту, рассматриваем множество проектов", – сказал Владимир Мединский.

По его словам, у Российского военно-исторического общества запланировано множество проектов и в области документального кино.

"РВИО делает экспертизу практически всех исторических фильмов, которые сегодня в той или иной степени получают государственную поддержку. Фильмы, которые выходили в последнее время – от "Батальона" до "Битвы за Севастополь", огромное количество докудрам – все это делается при поддержке РВИО. Сейчас у нас большое количество проектов в жанре докудрамы – это такой симбиоз документального, научно-познавательного и художественного кино. Есть проекты, посвященные военной истории: забытые победы, великие битвы России, декабристы… Рассматривается проект, посвященный Гражданской войне. Завершен проект о князе Владимире, кстати, тоже докудрама. Есть еще один интересный проект – "Забытые вожди". Так что проектов очень много", – отметил Владимир Мединский.

В 2017 году также исполняется 110 лет с момента основания Императорского русского военно-исторического общества. Владимир Мединский отметил, что по этому случаю также пройдут праздничные мероприятия.

"Мы их планируем, но пока не знаем, в каком формате. Наверное, в Петербурге в рамках работы петербургского отделения РВИО, которое активно разворачивается. В прошлом году оно организовало замечательный праздник в Гатчине, посвященный юбилею Гатчинского дворца. Там была и военная реконструкция, и собрания военно-исторических клубов, на которые со всей страны съехались любители военной истории. Так что, думаю, что в этом году мы это также сможем как-то совместить с юбилеем Императорского РВИО", – заключил Владимир Мединский.