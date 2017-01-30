При пожаре в Хабаровском крае погибло двое мужчин

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Вечером 29 января на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в деревянном одноэтажном не жилом доме в городе Советская Гавань на улице Вокзальной, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу

Незамедлительно на место происшествия убыли пожарные расчеты. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался огонь из окон дома. Огнеборцы приступили к тушению огня. В 19.30 пожар был локализован, а через несколько минут полностью потушен на площади 40 м2.

На месте пожара были обнаружены двое мужчин без признаков жизни, в настоящее время их личности устанавливаются.

Всего привлекались 19 человек, 6 единиц техники, в том числеот МЧС России 2 человека и 1 единица техники.