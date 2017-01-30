В силу вступает год огненного петуха по Восточному календарю. Мы выяснили, что в эти дни происходит на улицах соседнего Китая и как все это отражается на ритме жизни Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Как приморцы встречают наступление Китайского Нового года?
С «Чунь Цзе» или праздник по-соседскиВладивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.
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