Как приморцы встречают наступление Китайского Нового года?

С «Чунь Цзе» или праздник по-соседски

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

В силу вступает год огненного петуха по Восточному календарю. Мы выяснили, что в эти дни происходит на улицах соседнего Китая и как все это отражается на ритме жизни Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.