Во Владивостоке стартовал приём заявок на фольклорный фестиваль-конкурс «Кудесы»

Основная цель фестиваля - приобщение детей к народной культуре

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

17 февраля во Владивостоке начнётся открытый городской фольклорный фестиваль-конкурс «Кудесы», сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Принять участие в фестивале приглашаются детские и юношеские коллективы, а также солисты от 8 до 16 лет. Заявку можно подать до 10 февраля.

Как сообщили в городском Дворце детского творчества, основная цель фестиваля - приобщение детей к народной культуре и повышение исполнительского мастерства коллективов.

Фестиваль-конкурс «Кудесы» проводится по следующим номинациям:

«Народная песня»;

«Народная песня, танец» (инструментальная обработка);

«Ансамбли народных инструментов и отдельные исполнители»;

«Театрализация обрядов, традиций славян и народов Приморского края»;

«Семейные коллективы».

Заявки на участие в первом этапе, который состоится 17 февраля, принимаются до 10 февраля по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект,43, каб. №47 административного корпуса ВГДДТ, по тел.: 2456-859; 2911-229 - Ольга Анатольевна Лещенко.

Награждение победителей и гала-концерт фестиваля «Кудесы» пройдёт 25 февраля во Дворце детского творчества Владивостока.