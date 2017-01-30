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Общество

Во Владивостоке стартовал приём заявок на фольклорный фестиваль-конкурс «Кудесы»

Основная цель фестиваля - приобщение детей к народной культуре
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

17 февраля во Владивостоке начнётся открытый городской фольклорный фестиваль-конкурс «Кудесы», сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Принять участие в фестивале приглашаются детские и юношеские коллективы, а также солисты от 8 до 16 лет. Заявку можно подать до 10 февраля.

Как сообщили в городском Дворце детского творчества, основная цель фестиваля - приобщение детей к народной культуре и повышение исполнительского мастерства коллективов.

Фестиваль-конкурс «Кудесы» проводится по следующим номинациям:

  • «Народная песня»;
  • «Народная песня, танец» (инструментальная обработка);
  • «Ансамбли народных инструментов и отдельные исполнители»;
  • «Театрализация обрядов, традиций славян и народов Приморского края»;
  • «Семейные коллективы».

Заявки на участие в первом этапе, который состоится 17 февраля, принимаются до 10 февраля по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект,43, каб. №47 административного корпуса ВГДДТ, по тел.: 2456-859; 2911-229 - Ольга Анатольевна Лещенко.

Награждение победителей и гала-концерт фестиваля «Кудесы» пройдёт 25 февраля во Дворце детского творчества Владивостока.

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