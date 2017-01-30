Часы Судного дня приблизились на полминуты к глобальной катастрофе из-за Трампа

Это ненамного дальше от ядерного апокалипсиса, чем в 1953 году

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Стрелки Часов Судного дня, указывающих близость к глобальной катастрофе, передвинули на 30 секунд ближе к полуночи из-за Дональда Трампа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Как сообщает твиттер проекта, Часы показывают 23:57:30.

На решение авторов проекта повлияли заявления Трампа о необходимости увеличения ядерного потенциала страны, а также его позиция по поводу изменения климата.

Часы Судного дня - это проект сотрудников журнала Bulletin of Atomic Scientists, который ведётся с 1947 года. Ближе всего к полуночи они были в 1953 году, когда СССР провёл испытания водородной бомбы. Тогда на Часах было 23:58.