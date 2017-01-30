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​Экономист: ЦБ посылает нам сигналы о покупке долларов

С февраля Минфин и Банк России начнут покупать валюту на внутреннем рынке
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

С февраля Минфин и Банк России начнут покупать валюту на внутреннем рынке. Объемы будут определяться каждый месяц, в зависимости от суммы нефтегазовых сверхдоходов бюджета, объявил Минфин России. В ведомстве также пояснили - для чего такие манёвры нужны: для повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий. А также для снижения влияния цены на нефть на российскую экономику и бюджет. Профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Юрий Юденков в эфире радио Sputnik прояснил логику Центрального банка и Министерства финансов, сообщает РИА VladNews.

«Если исходить из нормативов, то золото-валютных резервов на сегодняшний день вполне достаточно. На 13 января они составляли $385 млрд. Мы на 6 месте в мире. С точки зрения текущей политики этого вполне достаточно. Что послужило причиной пересмотра этого уровня? Центробанк теперь установил новое соотношение. ЦБ утверждает, что для стабильности в нашей стране необходимо $500 млрд (золото-валютных резервов – ред.). О какой стабильности идет речь? Первое, в последнее время рубль начал укрепляться и достаточно серьезно. Но с точки зрения экспортеров и импортеров такое движение валюты туда-сюда - это не очень хорошо. Все-таки, если вы удерживаете рубль относительно доллара на одном уровне - всем удобно, по крайней мере, можно что-то планировать. Один из факторов инвестиционного процесса - инфляция - ЦБ добился более-менее приемлемой величины. Теперь нужно добиться стабильности рубля. Ход следующий. Мы (ЦБ – ред.) поднимаем золото-валютные резервы до $500 млрд, и в этом случае, если у нас начинает скакать нефть, и падает ниже $20 за баррель, мы за счет этих резервов будем микшировать ситуацию, и рубль у нас будет удерживаться. Вот так выглядит на сегодняшний день логика ЦБ», - рассказал в эфире радио Sputnik экономист.

По словам Юрия Юденкова, сейчас важно следить за ценой на нефть.

«Теперь вопрос возникает - а когда они (Минфин и ЦБ – ред.) будут покупать валюту. Сегодня решили: поскольку у нас в бюджете заложено $40 за баррель, как только нефть больше $40 - мы будем потихоньку торговать на бирже. И помогать будет ЦБ. Если будет $39 - никто ничего покупать не будет. А когда $50-55 - это благоприятно. Подводные течения. Естественно, при покупке валюты на рынке, нам всем дан сигнал: ребята покупайте! Доллар будет расти. На сколько? Мы пока не знаем. Это первое. Ну и в этих условиях очень тяжело удерживать инфляцию на одном уровне, поскольку происходят процессы не совсем управляемые. Сегодня ЦБ будет решать эту сложную задачу. С одной стороны, им нужно будет покупать валюту на бирже. С другой стороны, ему нужно будет удерживать инфляцию. И, в третьих, удерживать стабильность рубля», - заключил эксперт.

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