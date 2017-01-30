Блокада Ленинграда: голод и холод

73 года после прорыва блокады

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

73 года назад советские войска сняли блокаду Ленинграда. Сегодня это событие отмечают по всей стране, включая тех ленинградцев, которые живут во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.