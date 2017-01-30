Долг «Примтепла» перед поставщиками теплоэнергии продолжает расти

Предприятие выставляет заведомо невыполнимые условия для сотрудничества

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

С приходом на должность руководителя краевого предприятия «эффективного менеджера» из Омска, приморские «тепловики» работают «за спасибо», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ООО "Тепловые сети Находка". Общая сумма долга только перед тремя частными котельными Находки подбирается к ста миллионам рублей. И, как говорят сами «тепловики», это не предел:

- В среднем, в месяц, мы отпускаем КГУП тепла на 7-9 миллионов рублей. Впереди еще три месяца отопительного сезона. Думаем, рекорд будет, - шутят представители котельных.

Частные котельные Находки отапливают около четверти всего жилого фонда города. При любых раскладах жители должны получать тепло. Только это удерживает теплогенерирующие компании от разрыва отношений с КГУП:

- Это терроризм, - говорят «тепловики». – А как еще иначе назвать ситуацию, когда прикрываясь заложниками – жителями города, - предприятие выставляет заведомо невыполнимые условия для сотрудничества? Три года длится эта ситуация. Три года мы пытаемся работать цивилизованно. Похоже, что руководству КГУП такое слово неизвестно. Застряли где-то в «90-х».

Представители котельных отмечают, что обращения ни в Администрацию Приморья, в чьем ведении находится КГУП, ни лично к Губернатору края, ни к чему не привели. Поэтому вопрос «а есть ли в крае власть?» беспокоит их даже больше, чем отсутствие платежей.