Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом 11:07, 30 января Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом
По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело 10:11, 30 января По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело
Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака 09:57, 30 января Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака
Новостная лента
Январь, 30 понедельник
11:54
Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака
11:54
Дмитрий Медведев задолжал государству миллион рублей Эксклюзив
11:54
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
11:51
Приморцы предстанут перед судом за разбойное нападение на пенсионерку и ограбление ветерана ВОВ
11:48
При пожаре в Хабаровском крае погибло двое мужчин
11:45
Что работодатель должен профсоюзу
11:37
Часы Судного дня приблизились на полминуты к глобальной катастрофе из-за Трампа
11:25
Во Владивостоке стартовал приём заявок на фольклорный фестиваль-конкурс «Кудесы»
11:18
«Адмирал» обыграл «Слован» из Братиславы
11:14
После инаугурации Трампа взлетел интерес к антиутопии Оруэлла
11:07
Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом
11:03
Какие новые проекты подготовил театр Тан для жителей Приморья Видео
10:52
Группа «LUMEN» весной приедет во Владивосток с концертом Фото
10:51
Долг «Примтепла» перед поставщиками теплоэнергии продолжает расти
10:40
20-летний Приморец ограбил магазин
10:32
Владивостокский порт приобрел оборудование на 120 миллионов
10:29
Жертвам миграционного указа Трампа предоставят бесплатное жилье
10:22
Во Владивостоке продолжают искать незаконные парковки
10:11
По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело
10:00
Маленькую девочку вертолетом экстренно доставили в Южно-Сахалинск
09:56
Рианна вслед за Мадонной оскорбила Трампа
09:52
Родственников теперь можно бить безнаказанно?
09:44
Во Владивостоке задержали водителя с синтетическими наркотиками
09:39
Деревянная сторожка сгорела в Приморье
09:28
В Приморье произошло 13 пожаров
09:22
В Приморье отходами посчитали 177 ящиков краба
09:17
Тигрицу с тигренком заметили недалеко населенного пункта в Приморье Видео
09:09
Гороскоп на 30 января
09:06
В аэропорту Владивостока задерживается рейс
08:45
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 30 января Адреса
08:17
Холодная погода ожидается в Приморье в понедельник, 30 января
07:24
Еда ускоряет выздоровление, - ученые
05:59
В феврале на Землю упадет гигантский астероид, - NASA Видео
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Культура

После инаугурации Трампа взлетел интерес к антиутопии Оруэлла

Книга стала бестселлером
Фото: netflix21.com Фото: netflix21.com
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Роман «1984» Джорджа Оруэлла возглавил список бестселлеров на американском Amazon после инаугурации президента Дональда Трампа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Как отметило издание The New York Times, рост интереса к книге вызвало заявление советника Трампа Келлиэнн Конуэй, которая объяснила недостоверные цифры зрителей инаугурации в заявлении пресс-секретаря президента тем, что он перечислил «альтернативные факты».

Журналисты сразу же припомнили термин «двоемыслие» из «1984», которым Оруэлл называл способность одновременно придерживаться двух противоположных убеждений.

При этом популярность гугл-запросов из США, связанных с антиутопией, в первые дни работы нового президента установила абсолютный рекорд.

Уровень интереса с учётом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода времени. График показывает популярность запросов в баллах. Баллы рассчитываются как процент от максимального уровня популярности запроса в указанный период.

В последний раз всплеск интереса к произведению наблюдался в июне 2013 года, когда в печать попали сведения о том, что американские спецслужбы следят за абонентами телефонных компаний и интернет-пользователями. Многие американцы, по-видимому, увидели некое сходство между скандалом с прослушкой и жизнью тоталитарного общества из «1984». Впрочем, даже тогда запрос «1984 Оруэлл» был вдвое менее популярен.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Группа «LUMEN» весной приедет во Владивосток с концертом
10:52, 30 января 2017 Группа «LUMEN» весной приедет во Владивосток с концертом

Презентация нового альбома «Хроника бешеных дней» + все хиты!

16 тысяч приморцев и гостей региона увидели шедевры Третьяковской галереи
23:12, 28 января 2017 16 тысяч приморцев и гостей региона увидели шедевры Третьяковской галереи

Приморская экспозиция стала своеобразным открытием для западных ценителей искусства

Русская и восточная культура сошлись на сцене Приморской филармонии
19:11, 28 января 2017 Русская и восточная культура сошлись на сцене Приморской филармонии

​Музыка и поэзия Востока так же любима приморцами, как и русские романсы

​Владивостокцев ждет настоящий праздник романтической саксофонной музыки
14:13, 28 января 2017 ​Владивостокцев ждет настоящий праздник романтической саксофонной музыки

Россию охватила «Музыка любви»

Афиша культурных событий Приморья с 28 января по 3 февраля
12:28, 28 января 2017 Афиша культурных событий Приморья с 28 января по 3 февраля

Что интересного ждет жителей и гостей края в ближайшие дни

Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
10:42, 28 января 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша выходного дня

В библиотеках Владивостока продолжаются уроки мужества и часы патриотизма
08:33, 28 января 2017 В библиотеках Владивостока продолжаются уроки мужества и часы патриотизма

Очередной урок был посвящен Дню снятия блокады Ленинграда