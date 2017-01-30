После инаугурации Трампа взлетел интерес к антиутопии Оруэлла

Книга стала бестселлером

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Роман «1984» Джорджа Оруэлла возглавил список бестселлеров на американском Amazon после инаугурации президента Дональда Трампа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Как отметило издание The New York Times, рост интереса к книге вызвало заявление советника Трампа Келлиэнн Конуэй, которая объяснила недостоверные цифры зрителей инаугурации в заявлении пресс-секретаря президента тем, что он перечислил «альтернативные факты».

Журналисты сразу же припомнили термин «двоемыслие» из «1984», которым Оруэлл называл способность одновременно придерживаться двух противоположных убеждений.

При этом популярность гугл-запросов из США, связанных с антиутопией, в первые дни работы нового президента установила абсолютный рекорд.

Уровень интереса с учётом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода времени. График показывает популярность запросов в баллах. Баллы рассчитываются как процент от максимального уровня популярности запроса в указанный период.

В последний раз всплеск интереса к произведению наблюдался в июне 2013 года, когда в печать попали сведения о том, что американские спецслужбы следят за абонентами телефонных компаний и интернет-пользователями. Многие американцы, по-видимому, увидели некое сходство между скандалом с прослушкой и жизнью тоталитарного общества из «1984». Впрочем, даже тогда запрос «1984 Оруэлл» был вдвое менее популярен.