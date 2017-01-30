20-летний Приморец ограбил магазин

Подозреваемый задержан

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть отделения полиции посёлка Терней поступило сообщение 49-летнего местного жителя о краже из магазина, сообщает корреспондент РИА VladNmws со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, собрали необходимые улики.

Установлено, что ночью неизвестный, разбив оконное стекло, проник в магазин и похитил мужские вещи на сумму свыше 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 20-летний местный житель. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Похищенное имущество изъято.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.