Спектакли, гастроли, аплодисменты – за два года театр «ТАН» приобрёл большую популярность не только у жителей Владивостока, но и у зрителей со всего Приморья. И на этом артисты останавливаться не собираются. А все подробности об этом актёры расскажут в этой программе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Какие новые проекты подготовил театр Тан для жителей Приморья
Артисты не останавливаются на достигнутомВладивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.
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