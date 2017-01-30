Какие новые проекты подготовил театр Тан для жителей Приморья

Артисты не останавливаются на достигнутом

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Спектакли, гастроли, аплодисменты – за два года театр «ТАН» приобрёл большую популярность не только у жителей Владивостока, но и у зрителей со всего Приморья. И на этом артисты останавливаться не собираются. А все подробности об этом актёры расскажут в этой программе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.