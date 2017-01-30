Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака

В настоящее время проводится проверка

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

На выходных неизвестные произвели снятие крупной суммы со счетов банка «Приморье» во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. Ущерб превысил десятки миллионов рублей.

Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в банке «Приморье», ранним утром в субботу действительно произошла хакерская атака. В настоящее время ситуация стабильная. Руководство и сотрудники банка по данному факту проводят проверку.

Стоит отметить, что деньги клиентов банка не пострадали, так как целью злоумышленников были деньги самого банка.