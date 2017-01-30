Жертвам миграционного указа Трампа предоставят бесплатное жилье

В США на 90 дней запрещен въезд гражданам и бежанцам из семи арабских стран

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Сервис аренды жилья Airbnb предложил бесплатно предоставить жильё беженцам и другим гражданам семи стран, подпавших под действие нового миграционного указа Дональда Трампа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Об этом пишет The Washington Post.

Люди, которые не смогли вылететь в США после вступления в силу решения президента, смогут бесплатно получить временное жильё, пообещал генеральный директор Airbnb Брайан Чески.

«Airbnb предоставит бесплатное жильё беженцам и другим людям, кому не разрешён въезд в США. Будьте бдительны, свяжитесь со мной, если Вам необходимо жильё», - сообщил Чески.

Указ Трампа от 27 января на 90 дней запрещает въезд в США беженцам и гражданам семи государств: Ирака, Ирана, Йемена, Сирии, Сомали, Ливии и Судана. После публикации указа Трампа во многих городах США прошли массовые акции протеста, на которые вышли несогласные с миграционной политикой Трампа. Федеральный судья из Бруклина частично приостановила действие президентского постановления, разрешив временное пребывание в США уже прилетевшим в страну людям.