Родственников теперь можно бить безнаказанно?

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Госдума приняла законопроект, предполагающий вывод семейного насилия из УК РФ
Фото: vistanews.ru Фото: vistanews.ru
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Госдума в окончательном третьем чтении приняла законопроект, предполагающий вывод семейного насилия из уголовного кодекса. Теперь побои в отношении близких родственников подпадают не под 116 статью УК, а под 6.1.1 статью КоАП, если они совершены впервые. За повторные побои предполагается уголовная ответственность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Напомним, под "домашними побоями" теперь подразумеваются действия, которые не привели к утрате трудоспособности и кратковременному расстройству здоровья членов семьи и других близких лиц.

До сегодняшнего дня, в соответствии с внесенными в июле 2016 года поправками, побои в семье квалифицировались как уголовное преступление наравне с побоями, совершенными из хулиганских побуждений или на почве ненависти, а «простые» побои - как административное. До июля все виды побоев предполагали уголовную ответственность. При этом статья о побоях была самой оправдываемой в России уголовной статьей.

Среди дел, дошедших до суда и не прекращенных по тем или иным основаниям в первом полугодии 2016 года, на 1000 обвинительных приговоров приходилось 3 оправдательных. Половина всех оправдательных приговоров - 771 из 1428 - вынесены по делам о побоях (все по части 1 статьи 116 УК в старой редакции - за побои без хулиганских побуждений и не на основании ненависти).

В 2015 году на 1000 обвинительных приговоров приходилось по 4 оправдательных. Больше половины оправдательных приговоров в 2015 году - 1732 из 3132 - опять же, за «простые» побои.

За предыдущие годы статистики отдельно по 116 статье УК нет, но есть сводная статистика по 116 и 115 (нанесение лёгкого вреда здоровью) статьям. В 2014 и 2013 годах больше половины оправданий также приходится на эти статьи.

Статьи 115 и 116 находятся на втором месте по числу дел, прекращенных на основании примирения с потерпевшим, чаще подсудимые и потерпевшие мирятся только при рассмотрении дел о кражах. Также соответствующие статьи абсолютные лидеры по прекращениям дел из-за отсутствия заявления от потерпевшего. В первом полугодии 2016 года на этом основании было прекращено всего 2273 дела, из них 2153 - по статьям 115 и 116.

Сажают ли за побои

Необходимость декриминализации побоев в отношении близких родственников автор законопроекта мотивирует тем, что сейчас закон о побоях "антисемейный":

"Родитель, поставивший синяк ребенку, будет потенциально осужден на два года. И родная мать становится для ребенка опаснее, чем сосед или чужой человек," - сказала председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина.

Статистика, однако, говорит, что к реальным срокам за побои почти не приговаривают.

Последний раз к реальному сроку за "простые" побои приговаривали в 2013 году, и то одного человека. С тех пор реальные сроки за побои, совершенные не из хулиганских побуждений, не получал никто. Большинство отделываются штрафами до 25 тысяч рублей или обязательными или исправительным работам.

После декриминализации семейных побоев максимальное наказание - штраф 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или 120 часов исправительных работ.

Как часто оправдывают за побои


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