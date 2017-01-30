Во Владивостоке задержали водителя с синтетическими наркотиками

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сотрудники ДПС остановили автомобиль Тойота Ленд Крузер Прадо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что водитель, увидев сотрудников полиции, начал заметно нервничать. В ходе проведения осмотра автомашины в багажнике был обнаружен полимерный пакет с кристаллообразным веществом. На вопрос сотрудника полиции, что находится в пакете, водитель ответил, что это соль.

В ходе проведения личного досмотра 35-летний водитель оказал сопротивление полицейским и попытался скрыться. В отношении гражданина, согласно Федеральному закону «О полиции», применена физическая сила и наручники. Мужчина доставлен в отдел полиции.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим веществом синтетического происхождения массой 94,539 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчину грозит лишение свободы до десяти лет.