Маленькую девочку вертолетом экстренно доставили в Южно-Сахалинск

Ребёнку 3 дня от роду

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ДВРЦ МЧС России.

В городе Александровск-Сахалинский, Сахалинская область, ожидала помощи маленькая девочка. Ребенка, которому 3 дня от роду, было необходимо отправить в областную детскую больницу для оказания экстренной медицинской помощи. Из аэропорта города Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Вертолет совершил посадку в аэропорту города Южно-Сахалинска 29 января. Маленькая пациентка была передана врачам «скорой помощи» для транспортировки в детскую областную больницу. В полёте до аэропорта города Южно-Сахалинска пациентку сопровождала бригада врачей-реаниматологов областной детской больницы.