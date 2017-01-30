Деревянная сторожка сгорела в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную службу Анучинского муниципального района поступило сообщение о возгорании деревянной сторожки в селе Анучино на улице Чкалова, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На место пожара оперативно прибыли огнеборцы и приступили к тушению строения

Спусят 7 минут после вызова пожар был локализован, а еще через 8 минут - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв.м. При тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Сейчас причины возгорания устанавливаются.