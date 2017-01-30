В Приморье отходами посчитали 177 ящиков краба

Морепродукт перевозили из Находки в Уссурийск в микроавтобусе

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

В Приморье на переработку в рыбную муку отправили 177 ящиков свежемороженого краба, который перевозился без ветеринарных сопроводительных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края. Деликатес, возможно, пойманный браконьерами, перевозился из Находки в Уссурийск в микроавтобусе Toyota Hiace. Автомобиль был остановлен на 102-м километре автодороги Артем – Находка – порт Восточный инспектором ДПС.

Груз арестован и отправлен на комплекс по утилизации биоотходов «Фактор-Приморье» (Владивосток). А водителя привлекли к административной ответственности: его ждет штраф от трех до пяти тысяч рублей.