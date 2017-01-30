Тигрицу с тигренком заметили недалеко населенного пункта в Приморье

Хищники продолжают выходить к людям

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Накануне приморцы сняли видео, где на проезжей части разгуливает тигрица с тигренком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mark2_che.

Как сообщают очевидцы, данное видео было снято недалеко от Лучегорска. Сначала мужчины увидели взрослого тигра, а за ним следовал молодой хищник. Как предположили очевидцы, они увидели тигрицу с тигренком недалеко от населенного пункта.

Отметим, что в последнее время хищники все чаще выходят к людям, что настораживает приморцев. Как сообщают специалисты, бояться тигров не следует, так как они не представляют угрозу и, скорее всего, выходят в населенные пункты, потому что заблудились.