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Холодная погода ожидается в Приморье в понедельник, 30 января

В Уссурийске переменая облачность, без осадков
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 января погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -2...-14 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -9...-11°C.

В Уссурийске переменая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха -9...-11 °C.

В Находке облачно с прояснением. Без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха -4...-6 °C.

30 января погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) была холодной. Минимальная температура воздуха в 1937 году составила −26,7 °С. Максимальная температура воздуха +3,0 °С отмечалась в 1949 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 25, метель и позёмок — в 8, туман — в 2 случаях и гроза — в 2007 году. Наибольшее количество осадков за сутки (21 мм) выпало в 2007 году. Штормовой ветер (34 м/с) регистрировался в 1943 году

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