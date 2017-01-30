Еда ускоряет выздоровление, - ученые

Жестокий эксперимент американских исследователей

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Американские ученые из Института биологических исследований Солка Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили о том, что еда во время болезни ускоряет выздоровление, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как утверждает руководитель исследования доцент Джаннелем Айрес, в организм лабораторных мышей были введены бактерии сальмонеллы. Вскоре у этих мышей пропал аппетит, а заболевание полностью охватило организм грызунов. Оказалось, что дольше удалось прожить тем животным, которые регулярно принимали пищу. А вот голодающие грызуны умерли намного раньше.

Вначале ученые предположили, что прием пищи усиливает работу иммунной системы. Однако более тщательное исследование эту версию не подтвердило: оказалось, что вирусы хуже распространяются по организму, если больной недавно плотно пообедал.

Ученые установили, почему так происходит. Так, сальмонелла начинают распространяться по организму после того, как в кишечнике не остается питательных веществ. То есть, регулярно питаясь, можно не дать микроорганизмам выйти из кишечника - и поражать другие органы.

Как считают ученые, в дальнейшем им удастся разработать методику, которая позволит использовать еду вместо антибиотиков.