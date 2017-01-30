Еда ускоряет выздоровление, - ученые

Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом 11:07, 30 января Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом
По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело 10:11, 30 января По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело
Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака 09:57, 30 января Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака
Новостная лента
Январь, 30 понедельник
11:54
Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака
11:54
Дмитрий Медведев задолжал государству миллион рублей Эксклюзив
11:54
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
11:51
Приморцы предстанут перед судом за разбойное нападение на пенсионерку и ограбление ветерана ВОВ
11:48
При пожаре в Хабаровском крае погибло двое мужчин
11:45
Что работодатель должен профсоюзу
11:37
Часы Судного дня приблизились на полминуты к глобальной катастрофе из-за Трампа
11:25
Во Владивостоке стартовал приём заявок на фольклорный фестиваль-конкурс «Кудесы»
11:18
«Адмирал» обыграл «Слован» из Братиславы
11:14
После инаугурации Трампа взлетел интерес к антиутопии Оруэлла
11:07
Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом
11:03
Какие новые проекты подготовил театр Тан для жителей Приморья Видео
10:52
Группа «LUMEN» весной приедет во Владивосток с концертом Фото
10:51
Долг «Примтепла» перед поставщиками теплоэнергии продолжает расти
10:40
20-летний Приморец ограбил магазин
10:32
Владивостокский порт приобрел оборудование на 120 миллионов
10:29
Жертвам миграционного указа Трампа предоставят бесплатное жилье
10:22
Во Владивостоке продолжают искать незаконные парковки
10:11
По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело
10:00
Маленькую девочку вертолетом экстренно доставили в Южно-Сахалинск
09:56
Рианна вслед за Мадонной оскорбила Трампа
09:52
Родственников теперь можно бить безнаказанно?
09:44
Во Владивостоке задержали водителя с синтетическими наркотиками
09:39
Деревянная сторожка сгорела в Приморье
09:28
В Приморье произошло 13 пожаров
09:22
В Приморье отходами посчитали 177 ящиков краба
09:17
Тигрицу с тигренком заметили недалеко населенного пункта в Приморье Видео
09:09
Гороскоп на 30 января
09:06
В аэропорту Владивостока задерживается рейс
08:45
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 30 января Адреса
08:17
Холодная погода ожидается в Приморье в понедельник, 30 января
07:24
Еда ускоряет выздоровление, - ученые
05:59
В феврале на Землю упадет гигантский астероид, - NASA Видео
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Красота и Здоровье

Еда ускоряет выздоровление, - ученые

Жестокий эксперимент американских исследователей
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Американские ученые из Института биологических исследований Солка Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили о том, что еда во время болезни ускоряет выздоровление, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

Как утверждает руководитель исследования доцент Джаннелем Айрес, в организм лабораторных мышей были введены бактерии сальмонеллы. Вскоре у этих мышей пропал аппетит, а заболевание полностью охватило организм грызунов. Оказалось, что дольше удалось прожить тем животным, которые регулярно принимали пищу. А вот голодающие грызуны умерли намного раньше.
Вначале ученые предположили, что прием пищи усиливает работу иммунной системы. Однако более тщательное исследование эту версию не подтвердило: оказалось, что вирусы хуже распространяются по организму, если больной недавно плотно пообедал.
Ученые установили, почему так происходит. Так, сальмонелла начинают распространяться по организму после того, как в кишечнике не остается питательных веществ. То есть, регулярно питаясь, можно не дать микроорганизмам выйти из кишечника - и поражать другие органы.
Как считают ученые, в дальнейшем им удастся разработать методику, которая позволит использовать еду вместо антибиотиков.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Стало известно, почему голодные люди агрессивнее
04:31, 30 января 2017 Стало известно, почему голодные люди агрессивнее

Ученые отмечают, что это реакция на сигнал "Пора на охоту!"

6 опасных мифов о гриппе и простуде‍
07:38, 29 января 2017 6 опасных мифов о гриппе и простуде‍

Эпидпороги превышены во всей России

Кофе защищает от пяти болезней
05:21, 29 января 2017 Кофе защищает от пяти болезней

130 тысяч любителей напитка стали участниками эксперимента

Парам полезно делиться хорошими новостями перед сном - ученые
01:30, 29 января 2017 Парам полезно делиться хорошими новостями перед сном - ученые

162 пары приняли участие в исследовании

Виноград защитит от старения и рака кожи
22:31, 28 января 2017 Виноград защитит от старения и рака кожи

Флавоноиды защищают ткани и оказывают на них положительное влияние

Умственные способности человека зависят от питьевой воды
18:34, 28 января 2017 Умственные способности человека зависят от питьевой воды

Ученые рассказали, как питьевая вода помогает мозгу

Ученые выяснили причину ожирения россиян‍
15:57, 28 января 2017 Ученые выяснили причину ожирения россиян‍

Восемь из десяти жителей России склонны к набору лишнего веса