В феврале на Землю упадет гигантский астероид, - NASA

Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом 11:07, 30 января Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом
По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело 10:11, 30 января По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело
Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака 09:57, 30 января Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака
Новостная лента
Январь, 30 понедельник
11:54
Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака
11:54
Дмитрий Медведев задолжал государству миллион рублей Эксклюзив
11:54
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
11:51
Приморцы предстанут перед судом за разбойное нападение на пенсионерку и ограбление ветерана ВОВ
11:48
При пожаре в Хабаровском крае погибло двое мужчин
11:45
Что работодатель должен профсоюзу
11:37
Часы Судного дня приблизились на полминуты к глобальной катастрофе из-за Трампа
11:25
Во Владивостоке стартовал приём заявок на фольклорный фестиваль-конкурс «Кудесы»
11:18
«Адмирал» обыграл «Слован» из Братиславы
11:14
После инаугурации Трампа взлетел интерес к антиутопии Оруэлла
11:07
Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом
11:03
Какие новые проекты подготовил театр Тан для жителей Приморья Видео
10:52
Группа «LUMEN» весной приедет во Владивосток с концертом Фото
10:51
Долг «Примтепла» перед поставщиками теплоэнергии продолжает расти
10:40
20-летний Приморец ограбил магазин
10:32
Владивостокский порт приобрел оборудование на 120 миллионов
10:29
Жертвам миграционного указа Трампа предоставят бесплатное жилье
10:22
Во Владивостоке продолжают искать незаконные парковки
10:11
По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело
10:00
Маленькую девочку вертолетом экстренно доставили в Южно-Сахалинск
09:56
Рианна вслед за Мадонной оскорбила Трампа
09:52
Родственников теперь можно бить безнаказанно?
09:44
Во Владивостоке задержали водителя с синтетическими наркотиками
09:39
Деревянная сторожка сгорела в Приморье
09:28
В Приморье произошло 13 пожаров
09:22
В Приморье отходами посчитали 177 ящиков краба
09:17
Тигрицу с тигренком заметили недалеко населенного пункта в Приморье Видео
09:09
Гороскоп на 30 января
09:06
В аэропорту Владивостока задерживается рейс
08:45
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 30 января Адреса
08:17
Холодная погода ожидается в Приморье в понедельник, 30 января
07:24
Еда ускоряет выздоровление, - ученые
05:59
В феврале на Землю упадет гигантский астероид, - NASA Видео
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

В феврале на Землю упадет гигантский астероид, - NASA

Российские же ученые уверены, что небесное тело практически безопасно
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Специалисты аэрокосмического агентства NASA предупреждают: в феврале на Землю упадет гигантский астероид, который может спровоцировать серию природных катастроф, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

Астрономы подсчитали, что первыми падение космического тела на Земле увидят британцы. Самый благоприятный исход события — это сгорание астероида в атмосфере нашей планеты, так как в таком случае негативных последствий получится избежать.
Астероид под названием WF9 является очень крупным и потенциально может привести к человеческим жертвам. Так, в случае падения объекта в океан, возникнет мега-цунами, которое способно уничтожить некоторые города.
В то же время, многие эксперты сомневаются, что астероид настолько опасен, как его описывают. Так, гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев напомнил, что данное небесное тело было открыто еще в 2016 году, но данные о его размере и траектории не разглашаются:
«Обычно если объект значимый, ученые сразу просчитывают его траекторию. То есть если бы он и правда угрожал, то о нем знали бы не только в NASA», — заявил он.

Компьютерная модель гипотетической ситуации падения на Землю астероида диаметром 500 километров:

comments powered by Disqus
Похожие новости
Юных приморцев приглашают на службу в полицию
02:59, 30 января 2017 Юных приморцев приглашают на службу в полицию

Мероприятие прошло в Находке

Во Владивостоке появилось необычное кафе
23:21, 29 января 2017 Во Владивостоке появилось необычное кафе "Валерьяныч"

Открытие заведения вызвало ажиотаж

Охотоведы и зоозащитники обсудили спасение тигров и копытных зимой в Приморье
23:01, 29 января 2017 Охотоведы и зоозащитники обсудили спасение тигров и копытных зимой в Приморье

Семинар провели в Анучинском районе края

В Приморье открылась дальневосточная резиденция Деда Мороза
22:02, 29 января 2017 В Приморье открылась дальневосточная резиденция Деда Мороза

"Изумрудная долина" будет принимать гостей круглый год

Приморским родителям напомнили, что дети могут утроить пожар
20:06, 29 января 2017 Приморским родителям напомнили, что дети могут утроить пожар

Межведомственный рейд прошел в Лесозаводске

В центре Владивостока обнаружены нелегальные парковки
19:31, 29 января 2017 В центре Владивостока обнаружены нелегальные парковки

Материалы переданы в суды

Дмитрий Медведев задолжал государству миллион рублей
17:31, 29 января 2017 Дмитрий Медведев задолжал государству миллион рублей

Суммарный долг тезок премьер-министра в Приморье превысил 5,6 миллиона