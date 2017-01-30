В феврале на Землю упадет гигантский астероид, - NASA

Российские же ученые уверены, что небесное тело практически безопасно

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Специалисты аэрокосмического агентства NASA предупреждают: в феврале на Землю упадет гигантский астероид, который может спровоцировать серию природных катастроф, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Астрономы подсчитали, что первыми падение космического тела на Земле увидят британцы. Самый благоприятный исход события — это сгорание астероида в атмосфере нашей планеты, так как в таком случае негативных последствий получится избежать.

Астероид под названием WF9 является очень крупным и потенциально может привести к человеческим жертвам. Так, в случае падения объекта в океан, возникнет мега-цунами, которое способно уничтожить некоторые города.

В то же время, многие эксперты сомневаются, что астероид настолько опасен, как его описывают. Так, гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев напомнил, что данное небесное тело было открыто еще в 2016 году, но данные о его размере и траектории не разглашаются:

«Обычно если объект значимый, ученые сразу просчитывают его траекторию. То есть если бы он и правда угрожал, то о нем знали бы не только в NASA», — заявил он.

Компьютерная модель гипотетической ситуации падения на Землю астероида диаметром 500 километров: