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Стало известно, почему голодные люди агрессивнее

Ученые отмечают, что это реакция на сигнал "Пора на охоту!"
Фото: From-ua.com Фото: From-ua.com
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Как утверждают специалисты, у людей, испытывающих голод, вырабатывается гормон, который способствует повышению уровня агрессии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

Доказать этот им удалось в ходе масштабного исследования. Ученые попытались «заглянуть» в прошлое и понять, как связаны чувство голода и агрессия. По словам специалистов, для древних людей агрессия была важна во время охоты. В более агрессивном состоянии они удачнее охотились, а значит, могли быстрее насытиться.
Возникает агрессивное состояние у современных людей сейчас из-за того, что в крови снижается уровень глюкозы.При снижении уровня глюкозы вырабатывается гормон стресса. Ранее это был сигнал к тому, что человеку пора идти добывать пищу.
Головному мозгу глюкоза необходима для его нормальной работы. При ее недостатке работа органа ухудшается. Человек хуже работает, становится более раздражительным. Как отмечают специалисты, в том случае, когда человек не знает, когда он снова поест следующий раз, уровень этого гормона существенно выше.
Поэтому для того, чтобы головной мозг работал максимально эффективно, необходимо, чтобы человек не испытывал чувство голода. А значит небольшие перерыв во время рабочего дня, во время которых сотрудники смогут перекусить, положительно сказываются на их работе, отмечают авторы исследования.

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