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Государство возьмет в свои руки развитие IT в России

Правительство РФ приняло постановление №57
Фото: Destinee Visa World Фото: Destinee Visa World
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Правительство РФ приняло постановление №57 об учреждении Российского фонда развития информационных технологий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи. В задачи фонда входит содействие продвижению российского программного обеспечения (ПО) на внутреннем и зарубежных рынках, а также налаживание взаимодействия с крупными потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам разрабатываемого ПО, организации его тестирования и пилотного внедрения.

Фонд начнет финансирование проектов по итогам соответствующей процедуры отбора. Объем финансирования будет определяться в ходе изучения реальных заявок компаний с их обязательством софинансировать такого рода проекты. Напомним, что предварительный отбор приоритетных для финансирования проектов проводился в Минкомсвязи России 2 июня 2015 года в соответствии с разделами отраслевого плана импортозамещения.

Идею создания фонда в рамках реализации отраслевого плана импортозамещения в ходе совещания с членами Правительства 30 марта 2016 года поддержал Президент РФ Владимир Путин. Создание фонда станет российским шагом навстречу решениям стран БРИКС объединить свои усилия по созданию собственного рынка программных решений и организации международной кооперации стран БРИКС по этому направлению. Соответствующие решения были приняты на первой встрече ИКТ-министров БРИКС в Москве в октябре 2015 года и второй встрече в Бангалоре в ноябре 2016 года.

Проект создания Российского фонда развития ИТ был подготовлен Минкомсвязью России и утвержден на заседании Правительства РФ в соответствии с пунктом 33 «Плана действий Правительства России, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году», а также во исполнение поставленных Президентом поручений по реализации послания Президента Федеральному Собранию от 8 декабря 2015 года.

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