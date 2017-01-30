Юных приморцев приглашают на службу в полицию

Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом 11:07, 30 января Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом
По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело 10:11, 30 января По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело
Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака 09:57, 30 января Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака
Новостная лента
Январь, 30 понедельник
11:54
Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака
11:54
Дмитрий Медведев задолжал государству миллион рублей Эксклюзив
11:54
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
11:51
Приморцы предстанут перед судом за разбойное нападение на пенсионерку и ограбление ветерана ВОВ
11:48
При пожаре в Хабаровском крае погибло двое мужчин
11:45
Что работодатель должен профсоюзу
11:37
Часы Судного дня приблизились на полминуты к глобальной катастрофе из-за Трампа
11:25
Во Владивостоке стартовал приём заявок на фольклорный фестиваль-конкурс «Кудесы»
11:18
«Адмирал» обыграл «Слован» из Братиславы
11:14
После инаугурации Трампа взлетел интерес к антиутопии Оруэлла
11:07
Виновник ДТП со смертельным исходом во Владивостоке предстанет перед судом
11:03
Какие новые проекты подготовил театр Тан для жителей Приморья Видео
10:52
Группа «LUMEN» весной приедет во Владивосток с концертом Фото
10:51
Долг «Примтепла» перед поставщиками теплоэнергии продолжает расти
10:40
20-летний Приморец ограбил магазин
10:32
Владивостокский порт приобрел оборудование на 120 миллионов
10:29
Жертвам миграционного указа Трампа предоставят бесплатное жилье
10:22
Во Владивостоке продолжают искать незаконные парковки
10:11
По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело
10:00
Маленькую девочку вертолетом экстренно доставили в Южно-Сахалинск
09:56
Рианна вслед за Мадонной оскорбила Трампа
09:52
Родственников теперь можно бить безнаказанно?
09:44
Во Владивостоке задержали водителя с синтетическими наркотиками
09:39
Деревянная сторожка сгорела в Приморье
09:28
В Приморье произошло 13 пожаров
09:22
В Приморье отходами посчитали 177 ящиков краба
09:17
Тигрицу с тигренком заметили недалеко населенного пункта в Приморье Видео
09:09
Гороскоп на 30 января
09:06
В аэропорту Владивостока задерживается рейс
08:45
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 30 января Адреса
08:17
Холодная погода ожидается в Приморье в понедельник, 30 января
07:24
Еда ускоряет выздоровление, - ученые
05:59
В феврале на Землю упадет гигантский астероид, - NASA Видео
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Юных приморцев приглашают на службу в полицию

Мероприятие прошло в Находке
Фото: УМВД Приморского края Фото: УМВД Приморского края
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Сотрудники отдела МВД по городу Находке проводят мероприятия по профессиональному ориентирорванию учащихся общеобразовательных заведений. С работой полиции познакомились будущие студенты - старшеклассники находкинской школы № 25, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

В музее находкинской полиции ребят познакомили с историей становления службы, которая всегда была «и опасна, и трудна». Полицейские рассказали ребятам о специфике своей работы, познакомили со структурой отдела, направлениями деятельности по охране общественного порядка, буднях участковых уполномоченных, следователей, экспертов-криминалистов и других сотрудников отдела. В ходе знакомства с работой полицейских школьники также узнали о добровольных помощниках полиции – дружинниках, о правилах вступления в ДНД, важности взаимодействия общественности и правоохранительных органов. Старшеклассников интересовали также вопросы получения профессионального образования в вузах системы МВД России и условия поступления на службу в органы внутренних дел.

Сегодня служба в органах внутренних дел неизменно остаётся важной и почетной профессией. Многие молодые люди сегодня выбирают для себя профессии, связанные с правоохранительной деятельностью. Так, ученики лицейского класса школы №1 «Полюс», который находится под патронажем находкинской полиции, изучают азы юриспруденции и усиленно занимаются физической подготовкой.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке появилось необычное кафе
23:21, 29 января 2017 Во Владивостоке появилось необычное кафе "Валерьяныч"

Открытие заведения вызвало ажиотаж

Охотоведы и зоозащитники обсудили спасение тигров и копытных зимой в Приморье
23:01, 29 января 2017 Охотоведы и зоозащитники обсудили спасение тигров и копытных зимой в Приморье

Семинар провели в Анучинском районе края

В Приморье открылась дальневосточная резиденция Деда Мороза
22:02, 29 января 2017 В Приморье открылась дальневосточная резиденция Деда Мороза

"Изумрудная долина" будет принимать гостей круглый год

Приморским родителям напомнили, что дети могут утроить пожар
20:06, 29 января 2017 Приморским родителям напомнили, что дети могут утроить пожар

Межведомственный рейд прошел в Лесозаводске

В центре Владивостока обнаружены нелегальные парковки
19:31, 29 января 2017 В центре Владивостока обнаружены нелегальные парковки

Материалы переданы в суды

Дмитрий Медведев задолжал государству миллион рублей
17:31, 29 января 2017 Дмитрий Медведев задолжал государству миллион рублей

Суммарный долг тезок премьер-министра в Приморье превысил 5,6 миллиона

Потерявшим дома из-за
14:59, 29 января 2017 Потерявшим дома из-за "Лайонрока" приморцам государство даст новое жилье

Подготовлен проект распоряжения