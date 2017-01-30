Юных приморцев приглашают на службу в полицию

Мероприятие прошло в Находке

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Сотрудники отдела МВД по городу Находке проводят мероприятия по профессиональному ориентирорванию учащихся общеобразовательных заведений. С работой полиции познакомились будущие студенты - старшеклассники находкинской школы № 25, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

В музее находкинской полиции ребят познакомили с историей становления службы, которая всегда была «и опасна, и трудна». Полицейские рассказали ребятам о специфике своей работы, познакомили со структурой отдела, направлениями деятельности по охране общественного порядка, буднях участковых уполномоченных, следователей, экспертов-криминалистов и других сотрудников отдела. В ходе знакомства с работой полицейских школьники также узнали о добровольных помощниках полиции – дружинниках, о правилах вступления в ДНД, важности взаимодействия общественности и правоохранительных органов. Старшеклассников интересовали также вопросы получения профессионального образования в вузах системы МВД России и условия поступления на службу в органы внутренних дел.

Сегодня служба в органах внутренних дел неизменно остаётся важной и почетной профессией. Многие молодые люди сегодня выбирают для себя профессии, связанные с правоохранительной деятельностью. Так, ученики лицейского класса школы №1 «Полюс», который находится под патронажем находкинской полиции, изучают азы юриспруденции и усиленно занимаются физической подготовкой.