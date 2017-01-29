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Общество

Охотоведы и зоозащитники обсудили спасение тигров и копытных зимой в Приморье

Семинар провели в Анучинском районе края
Фото: АНО Фото: АНО "Амурский тигр"
Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

В охотхозяйстве «Синегорье» Анучинского района Приморского края состоялся семинар по организации подкормки диких копытных в ареале тигра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО "Амурский тигр".

Отсутствие основных кормов и глубокий снег, который лег в некоторых районах Приморья, осложняют в этом году и без того тяжелую зиму для диких копытных животных. Чтобы сохранить копытных, которые являются основным источником питания амурского тигра, необходимо проводить своевременные мероприятия по увеличению их численности, уверены специалисты:

«Копытные животные – основной ресурс как для тигра, так и для человека. Большая часть населения сельской местности Приморского края живет за счет леса. Именно поэтому во многих районах и на территориях охотхозяйств необходимо увеличивать численность копытных до уровня, который бы удовлетворял потребности и тигра, и человека. Тогда конфликты между людьми и хищником будут сведены к минимуму. Такие семинары уже стали традиционными. Надеемся, что у тигра появится больше дружественных охотхозяйств», – объяснил директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Во время семинара 26 января представители 12 охотхозяйств Приморского края, в которых тигры – постоянные обитатели, обменялись опытом и снениями по вопросам управления популяциями копытных, охраны и биотехнии, познакомились с организационно-экономическими условиями ведения охотхозяйства нового типа, а также попытались понять, возможен ли компромисс между устойчивым ведением охотничьего хозяйства и сохранением крупных хищников. На примере работы модельного охотхозяйства WWF«Снегорье» были показаны реальные возможности восстановления и существенного увеличения численности диких копытных животных.

«Мы проводили семинар на базе модельного хозяйства, которое было создано четыре года назад Всемирным фондом дикой природы и администрацией хозяйства, и работа которого доведена до высокого уровня. Сейчас в «Синегорье» можно привозить людей и показывать, как нужно вести охотничье хозяйство, чтобы оно было устойчивое, чтобы там было хорошо и редким видам животных, и охотникам. Ведь главная задача – это нахождение компромисса между человеком и тигром», – комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

В организации обучающего семинара для охотпользователей Приморья активное участие приняли специалисты краевого департамента охотнадзора.

«Мы осуществляем охрану объектов животного мира на территории всего Приморского края. В том числе и охотпользователям помогаем защищать свои аренды, разъясняем, как осуществлять охрану самостоятельно, – комментирует директор департамента охотнадзора Приморского края Дмитрий Панкратов. – Данный семинар специально организован для того, чтобы подсказать, как верно удерживать высокую численность зверя на своих участках. Ведь это целая наука. Просто получить зерно и разбросать его на территории охотугодий – не факт, что это будет полезно животным. Например, если олень много съест чистого зерна, он может даже погибнуть. Поэтому нужно следовать отработанной технологии, верно ее применять».

Специалисты уверены: тесное сотрудничество природоохранных организаций и сотрудников охотхозяйств, а также своевременное проведение профилактических мер помогут спасти и приумножить поголовье диких копытных - и сохранить краснокнижного амурского тигра. 

В этом году резервный фонд в Приморье составил более 300 тонн кормов, и они уже используются для подкормки копытных.

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