Дмитрий Медведев задолжал государству миллион рублей

Суммарный долг тезок премьер-министра в Приморье превысил 5,6 миллиона

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Медведев Дмитрий Владимирович задолжал в доход государства миллион рублей; это следует из базы данных судебных приставов Приморского края, сообщает корреспондент РИА VladNews. К слову, в базе данных приморских приставов не нашлось ни одного Владимира Путина: видимо, имя президента РФ все же обязывает к аккуратности в делах финансовых.

Однако Дмитрий Владимирович Медведев не единственный тезка премьер-министра РФ, который попал "на прицел" приставов в регионе: проживающие в крае Дмитрии Медведевы (всего 12 человек) в сумме должны по исполнительным листам, датированным периодом 2010-2016 год, 5 666 495 рублей.

Так, самую большую сумму - практически половина всех долгов Дмитриев Медведевых (2 719 254 рубля) - задолжал 45-летний Дмитрий Викторович. По исполнительному листу, находящемуся в городе Находка.

Один из четырех Александровичей, по имени-фамилии тезок второго лица государства, попавших в базу данных должников в Приморье, должен более 1,5 миллионов рублей (долги трех оставшихся Дмитриев Медведевых - это 216 941, 4 500 и 1 500 рублей).

На фоне этих трех Дмитриев - Александровича, Викторовича и Владимировича - остальные Дмитрии Медведевы задолжали не так уж много:

Дмитрий Геннадьевич (35 лет) - 54 735 рублей;

Дмитрий Игоревич (32 года) - 30 800 рублей;

Дмитрий Леонидович (19 лет) - 36 933,42 рубля;

Дмитрий Николаевич (31 год) - 5 000 рублей;

Дмитрий Сергеевич (49 лет) - 4 000 рублей;

Дмитрий Эдуардович (26 лет) - 7 500 рублей.

Особо стоит отметить последнего в списке должников-Дмитриев Медведевых. Дмитрий Эдуардович хоть и должен относительно немного, но собирал свой долг в буквальном смысле слова годами: пару лет он стабильно нарушал Правила дорожного движения и получал штрафы ГИБДД (суммы - по 500 рублей). И эти деньги он, опять же стабильно, не платил. Впрочем, долг Дмитрия Николаевича на самом деле - это тоже сумма по штрафам ГИБДД. По всей видимости, приморская Госавтоинспекция смотрела в этих случаях не только на имя в водительском удостоверении - но и на закон РФ.