Во Владивостоке автомобилист сбил женщину - и отправил ее на больничную койку; потерпевшая в результате наезда автомобиля Хонда 28-летняя гражданка была госпитализирована в ВКБ №2 с ушибом грудной клетки и переломом ключицы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Установлено, что авария произошла около 8 утра вне зоны действия пешеходного перехода в районе дома по Светланской, 173.
Владивостокский автомобилист отправил женщину на больничную койку
Потерпевшая госпитализирована в ВКБ №2Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.
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