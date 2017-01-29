Владивостокский автомобилист отправил женщину на больничную койку

Потерпевшая госпитализирована в ВКБ №2

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке автомобилист сбил женщину - и отправил ее на больничную койку; потерпевшая в результате наезда автомобиля Хонда 28-летняя гражданка была госпитализирована в ВКБ №2 с ушибом грудной клетки и переломом ключицы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Установлено, что авария произошла около 8 утра вне зоны действия пешеходного перехода в районе дома по Светланской, 173.