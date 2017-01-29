Какие подделки задержали на таможне Владивостока?

Итоги 2016 года

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Владивостокской таможней за 2016 год выявлено 187 837 единиц контрафактных товаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и 1 дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрено частью 1 статьи 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав». Также в 6 случаях определением Арбитражного суда Приморского края вынесено решение о наложении ареста на товары, маркированные товарными знаками «HYUNDAI», «KIA», назначено наказаний в виде штрафа на общую сумму свыше 950 тыс. рублей.

Основная часть контрафактных товаров выявлена непосредственно таможенными постами Владивостокской таможни:

– Таможенным постом Первомайский выявлено 132 322 единицы контрафактной продукции (круги надувные, маркированные товарными знаками «HELLO KITTY», «CARS», изобразительными товарными знаками компании «DISNEY»; шары воздушные, маркированные товарными знаками «HELLO KITTY», изобразительными товарными знаками компании «DISNEY»; з/части к транспортным средствам, маркированные товарными знаками «KIA» и «HYUNDAI»; чехлы для автомобиля, маркированные товарным знаком «LADA»; детские конструкторы, маркированные товарным знаком компании «Lego Juris A/S»);

– Таможенным постом Морской порт Владивосток пресечена попытка ввоза 49 706 единиц контрафактной продукции (игрушки, маркированные товарными знаками «DISNEY», «CARS», «Маша и Медведь», «Кубик Рубика»; косметическая продукция, маркированная товарным знаком «Tonymoly»; шоколадные яйца, маркированные изобразительным товарным знаком «Маша и Медведь»; напильники для бензопил, маркированные товарным знаком «STIHL»; детские конструкторы, маркированные товарным знаком компании «Lego Juris A/S»; з/части к транспортным средствам, маркированные товарными знаками «KIA» и «HYUNDAI»; канцелярские принадлежности, маркированные товарным знаком «HELLO KITTY»);

– Центром электронного декларирования выявлено 4 749 единиц контрафактной продукции (игрушки, маркированные товарными знаками «DISNEY FASHION», «DISNEY FROZEN», «HELLO KITTY», «MONSTER HIGH», «CARS»; ароматизаторы воздуха, маркированные товарным знаком «EIKOSHA»; чехлы на автомобильные колеса, маркированные товарными знаками «TOYOTA», «LEXUS»; з/части к транспортным средствам, маркированные товарными знаками «TOYOTA», «LAND CRUISER»);

– Владивостокский почтовый таможенный пост выявил 140 единиц контрафактной продукции (свечи зажигания, маркированные товарным знаком «Denso Iridium Tough», игровые джойстики, маркированные товарным знаком «SONY»);

– Таможенным постом Аэропорт Владивосток выявлено 74 единицы контрафактной продукции (з/части к транспортным средствам, маркированные товарным знаком «HYUNDAI»).

Для Владивостокской таможни, как и для любой таможни мира, эффективная защита интеллектуальной собственности – это сохранение здоровья населения, недопущение нанесения морального вреда потребителю, увеличение налоговых поступлений, высокая инвестиционная привлекательность страны, обусловленная отсутствием недобросовестной конкуренции на рынке.