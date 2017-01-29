В приморской компании обнаружен уже четвертый моряк-наркоман

Гашишное масло обернется для мужчины сроком до 10 лет

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

В Приморье правоохранительным блоком Находкинской таможни пресечена попытка контрабандного вывоза наркотического средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, должностные лица таможни в нежилом помещении морского судна, убывающего в Охотоморскую экспедицию за пределы таможенной территории ЕАЭС, обнаружили и изъяли вещества, запрещенные к гражданскому обороту.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является маслом каннабиса (гашишное масло). В соответствии с российским законодательством, данное вещество включено в список наркотических средств, оборот которых в России запрещен.

Установлено, что данное наркотическое средство предназначалось для личного употребления членом экипажа.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Плавзавод, на котором происходило изъятие наркотиков, принадлежит одной из крупнейших рыбодобывающих компаний, флот которой базируется у причалов, расположенных на территории поселков Южно-Морской и Ливадии. Указанный факт контрабандного перемещения наркотиков с использованием судов данной компании является четвертым, выявленным за период 2016-2017 гг.