Дальневосточная таможня рассказала об итогах 2016 года

Во Владивостоке состоялось итоговое заседание коллегии ДВТУ

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялось итоговое заседание коллегии Дальневосточного таможенного управления, прошедшее в режиме видеоконференцсвязи со всеми таможнями ДФО, на котором были подведены итоги работы за 2016 год и определены задачи на 2017 год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. В заседании коллегии приняли участие, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в настоящее время возглавляющий также Совет Всемирной таможенной организации, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев и другие представители ФТС России, руководство ДВТУ, таможен и таможенных постов, а также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Дальневосточного региона.

Перед началом заседания коллегии состоялась пресс-конференция председателя Совета Всемирной таможенной организации, заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова и начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина.

В ходе пресс-конференции Руслан Давыдов рассказал, что сегодня Всемирная таможенная организация, объединяет таможенные службы 180 государств, на долю которых приходится 98% мировой торговли. А также о мероприятиях, проводимых в рамках председательства России в Совете Всемирной таможенной организации, о новеллах Таможенного кодекса ЕАЭС и о работе ФТС России по содействию развитию внешней торговли.

Об итогах работы Дальневосточного таможенного управления в 2016 году журналистам рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.

2016 год ознаменовался важными для таможенных органов и для участников внешнеэкономической деятельности Дальневосточного федерального округа событиями – это прошедший в сентябре во Владивостоке II Восточный экономический форум, развитие территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), а также развитие и расширение свободного порта Владивосток. Эти события придали новый импульс развитию экономики Дальнего Востока и во многом определяют работу таможенных органов региона.

В 2016 году усилия таможенных органов Дальневосточного региона были направлены на упрощение и ускорение совершения таможенных операций, внедрение перспективных таможенных технологий при одновременном решении задач обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и пополнения доходной части федерального бюджета.

В 2016 году таможенными органами Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) перечислено в федеральный бюджет Российской Федерации 176,1 млрд рублей (в 2015 году - 164,1 млрд рублей), контрольное задание выполнено на 103%.

В 2016 году в таможенных органах Дальневосточного региона осуществляли внешнеэкономическую деятельность 9267 хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Российской Федерации. По сравнению с 2015 годом (8 980) их количество увеличилось на 3,2%.

В 2016 году таможенными органами Дальневосточного региона зарегистрировано 217 248 деклараций на товары по таможенным процедурам и особенностям, учитываемым таможенной статистикой внешней торговли. По сравнению с 2015 годом (217 668) количество деклараций на товары сократилось на 0,2%.

Товарооборот. Учитываемый во внешней торговле товарооборот через таможенные органы Дальневосточного региона составил 19,4 млрд долларов США. По сравнению с 2015 годом (20,8 млрд долларов США) стоимость товарооборота сократились на 6,5%, физический объем товарооборота возрос на 11% (с 28,9 до 32,1 млн тонн).

Традиционно внешнеторговая деятельность в 2016 году осуществлялась с Китаем (37,4% от стоимостного объема товарооборота), Японией (22,1%), Республикой Корея (21,2%). При этом товарооборот с КНР по сравнению с 2015 годом по стоимости возрос на 6% и с Республикой Корея на 8,5%, а с Японией сократился – на 28%.

Экспорт. Стоимость экспорта в 2016 году составила 8,4 млрд долларов США (43% товарооборота) при этом стоимостный объем экспорта по сравнению с 2015 годом сократился на 16%. Сокращению стоимостного объема экспорта способствовало снижение стоимости сжиженного природного газа (при росте объема на 13%, стоимость сократилась в 1,6 раза), черных металлов; судов, лодок и плавучих конструкций, а также уменьшение поставок руды, шлака и золы.

Важнейшие товарные статьи экспорта: топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (37% стоимости), рыба, ракообразные и моллюски (28%), древесина и изделия из нее (11%), суда, лодки и плавучие конструкции (7%), черные металлы (3%).

Импорт. Стоимость импорта составила чуть более 11 млрд долларов США (57% товарооборота), стоимостной объем импорта по сравнению с 2015 годом увеличился на 2%.

Сокращение стоимостного объема импорта обусловлено в значительной степени снижением поставок электротоваров, пластмасс и изделий из них, изделий из черных металлов, а также уменьшением стоимости ввозимого мяса и пищевых мясных субпродуктов.

Важнейшие товарные статьи при импорте: машины, оборудование и механизмы (22% стоимости), электрические машины и оборудование, их части (10%), средства наземного транспорта (9%), суда, лодки и плавучие конструкции (11%), изделия из черных металлов (5%), пластмассы и изделия из них (5%).

В 2016 году для ДВТУ приоритетным направлением оставалась работа, по внедрению перспективных таможенных технологий. Это автоматическая регистрация деклараций на товары, концентрация декларирования товаров, предварительное информирование на морском транспорте, эксперимент по оформлению пассажирских таможенных деклараций в электронном виде, эксперимент по электронному транзиту, а также вводимое с 1 апреля 2017 года обязательное предварительное информирование о товарах, доставляемых воздушным транспортом.

Автоматическая регистрация деклараций на товары. По итогам 2016 года таможенными органами ДВТУ достигнуты следующие значения в реализации технологий авторегистрации и автовыпуска:

- технология автоматической регистрации экспортных деклараций на товары (реализация началась с мая 2014 года) – 30% деклараций от общего экспортного декларационного массива зарегистрированы в автоматическом режиме, что в 6 раз больше, чем в 2015 году. При этом на конец декабря 2016 года доля автозарегистированных экспортных деклараций на товары составила 54%;

- технология автоматической регистрации импортных деклараций на товары (реализация началась с 11 апреля 2016 года) – 0,05% деклараций от общего импортного декларационного массива зарегистрированы в автоматическом режиме;

- технология автоматического выпуска экспортных деклараций на товары (реализация началась с 11 апреля 2016 года) – 0,4% деклараций от общего экспортного декларационного массива.

2. Концентрация декларирования товаров. С июня 2016 года почти все таможни Дальнего Востока (за исключением Владивостокской и Находкинской) включены в эксперимент по концентрации декларирования товаров. Эксперимент предполагает разделение таможенных постов одной таможни на таможенный пост, осуществляющий таможенные операции, связанные с декларированием и выпуском товаров, и таможенные посты, осуществляющие таможенные операции, связанные с проведением фактического таможенного контроля.

Первые итоги показали высокую заинтересованность в проводимом эксперименте, как таможенных органов, так и бизнеса. Уже по итогам первого месяца (июнь 2016 года) результаты концентрации составили 83,5%. По итогам 4 квартала 2016 года сконцентрировано 94% декларационного массива на товары, хранение которых осуществлялось в регионе деятельности таможенных постов, включенных в эксперимент. Лучшие результаты (100%) достигнуты Уссурийской, Биробиджанской, Магаданской таможнями.

3. Предварительное информирование. С 1 октября 2016 года в соответствии с федеральным законом «О свободном порте Владивосток» в пунктах пропуска Приморского края, входящих в территорию свободного порта Владивосток, введено обязательное предварительное информирование о прибывающих товарах и транспортных средствах, а также электронный документооборот при проведении государственного контроля в отношении товаров, прибывающих морским транспортом. Для этих целей в морских пунктах пропуска внедрен КПС «Портал Морской порт», обеспечивающий электронное взаимодействие всех участников процесса оформления товаров и транспортных средств в морских пунктах пропуска. В 2016 году к КПС «Портал Морской порт» подключены государственные органы (Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Пограничная служба), а также администрации морских портов и 1040 участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих подачу в таможенный орган предварительной информации.

С октября 2016 года оформление прибытия/убытия морских судов и перевозимых ими товаров на таможенных постах Владивостокской и Находкинской таможен осуществляется исключительно с применением КПС «Портал Морской порт». Все документы в отношении прибывающих/убывающих морских судов и перевозимых ими товаров предоставляются перевозчиками в таможенные органы исключительно в электронном виде. Доля предоставляемой в таможенные органы заинтересованными лицами предварительной информации о товарах, ввозимых морским транспортом, по итогам 4 квартала 2016 года, составляет 60%.

4. Эксперимент по оформлению пассажирских таможенных деклараций в электронном виде. В таможенных органах началось проведение эксперимента по оформлению в электронном виде пассажирских таможенных деклараций на товары. В Дальневосточном регионе в эксперименте участвуют таможенные посты Аэропорт Владивосток и Первомайский Владивостокской таможни, Морской порт Восточный Находкинской таможни, Южно-Сахалинский Сахалинской таможни и Аэропорт Хабаровск Хабаровской таможни. По итогам декабря 2016 года таможенными органами, участвующими в эксперименте, зарегистрировано 106 пассажирских таможенных декларации, поданные в электронном виде.

5. Эксперимент по электронному транзиту. В 2016 году в таможенных органах ДВТУ активно развивалась технология электронного транзита. Эксперимент по совершению таможенными органами таможенных операций при таможенном декларировании товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной форме, проводится в рамках реализации «дорожной карты» «Совершенствование таможенного администрирования», целью которой является сокращение сроков совершения таможенных операций при декларировании. С мая 2016 года в эксперимент включены все таможенные органы Дальневосточного региона.

В декабре 2016 года доля оформленных электронных транзитных деклараций, подпадающих под условия реализации эксперимента, в Дальневосточном регионе превысила 87%. В целом, в 2016 году в электронной виде в ДФО оформлено более 19 тысяч электронных транзитных деклараций.

Борьба с контрабандой и таможенными правонарушениями. В 2016 году дальневосточными таможнями возбуждено 280 уголовных дел (в 2015 году - 271 дело) и 6,9 тысяч дел об административных правонарушениях (в 2015 году – 7,5 тысяч дел).

В 2016 году вынесено 6,5 тысяч решений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 12,3 млрд рублей.

Свободный порт Владивосток. В октябре 2016 года вступила в силу статья 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», которая предусматривает в числе прочего круглосуточный и бесперебойный пропуск через государственную границу Российской Федерации.

В настоящее время круглосуточный режим работы обеспечен во всех морских пунктах пропуска свободного порта Владивосток, а также в воздушном (Аэропорт Владивосток (Кневичи)) и железнодорожном (ЖДПП Пограничный) пунктах пропуска. Круглосуточный режим работы таможенных органов, находящихся в автомобильных (МАПП Пограничный, МАПП Краскино, ДАПП Полтавка, ДАПП Турий Рог) и железнодорожных (ЖДПП Махалино и ЖДПП Хасан) пунктах пропуска, напрямую зависит от перехода на заявленный режим работы сопредельных пунктов пропуска, расположенных на территории КНР и КНДР. Пока китайская и корейская стороны не проинформировали о готовности к переходу на круглосуточный режим работы.

Резидентам свободного порта Владивосток предоставлена возможность ввоза и использования на территории свободного порта Владивосток иностранных товаров без уплаты таможенных пошлин, налогов. Такая льгота предусмотрена таможенной процедурой свободной таможенной зоны (СТЗ). Применение таможенной процедуры СТЗ возможно только в пределах зоны таможенного контроля, созданной на участке резидента, обустроенной и оборудованной в соответствии с установленными требованиями.

Сегодня случаи помещения товаров под таможенную процедуру СТЗ резидентами свободного порта Владивосток отсутствуют.

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В настоящее время зоны таможенного контроля (в целях применения таможенной процедуры СТЗ) созданы в ТОСЭР «Белогорск» (ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский»») и в ТОСЭР «Большой Камень» (АО «Дальневосточный завод «Звезда»»). Напомним, при помещении товаров под таможенную процедуру СТЗ на территориях опережающего социально-экономического развития резидентам предоставляется освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов. В 2016 году предоставлено освобождений от уплаты таможенных платежей на сумму более 265 млн рублей. Основной номенклатурой товаров, ввозимых на вышеуказанные ТОСЭР, является технологическое и промышленное оборудование для создания производств в рамках заключенных соглашений об осуществлении деятельности, иностранные товары, используемые в качестве сырья, комплектующие или запчасти, предназначенные для осуществления производственной деятельности, а также различная техника для работ и постройки объектов недвижимости.

ДВТУ предпринимаются меры, направленные на оптимизацию совершения таможенных операций в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в том числе на участках резидентов ТОСЭР. В октябре 2016 года ФТС России направлены предложения по сокращению требований к обустройству и оборудованию участков резидентов ТОСЭР и свободного порта Владивосток в целях привлечения участников внешнеэкономической деятельности, развития их производств и создания благоприятного инвестиционного климата.

Международные транспортные коридоры. По территории Приморского края проходят два региональных международных транспортных коридора (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». ДВТУ принимаются необходимые меры по повышению конкурентоспособности на мировом рынке транспортных услуг и реализации транзитного потенциала Российской Федерации на Дальнем Востоке. В 2016 году наблюдался рост заинтересованности участников внешнеэкономической деятельности в использовании МТК. Так, по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» оформлено 794 транзитных деклараций в отношении товаров общим весом более 52,5 тысяч тонн. При этом вес товарных партий, перевезенных по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2», в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом более чем в 5 раз.

Активно в 2016 году развивалось транзитное направление по Транссибирской магистрали. По таможенной процедуре таможенного транзита товары направлялись регионы деятельности других региональных таможенных управлений и таможенных органов государств-членов ЕАЭС (в Приволжское, Сибирское, Уральское, Центральное таможенные управления и в Республику Казахстан).